Programmerande testare, Sthlm/Luleå - Pensionsmyndigheten - Datajobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten / Datajobb / Luleå2021-07-06Vill du arbeta med trevliga och kompetenta kollegor på en ambitiös och framåtsträvande arbetsplats? Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare en utvecklare. Rollen erbjuder många spännande uppdrag och möjlighet till förändring och förbättring inom vår IT-organisation.IT-avdelningen på Pensionsmyndigheten har cirka 300 medarbetare fördelade på fyra enheter som samarbetar gränsöverskridande med myndighetens övriga avdelningar och stabsfunktioner. Varje dag utvecklar och arbetar vi med innovativa tekniska lösningar för våra miljontals kunder runt om i landet. Här får du arbeta med de senaste tekniska innovationerna och samtidigt göra en insats för samhället – vårt jobb berör alla!Vår tekniska plattform ligger i framkant och visionen är satt: Bästa IT för Sverige 2025På IT-avdelningen jobbar utvecklare och testare tätt ihop i agila utvecklingsteam. Teamet är organiserat för att klara alla delar i utvecklingskedjan från kravställning, utveckling, testning, dokumentation, förvaltning och leverans till produktionsmiljö. Vi jobbar i korta cykler enligt agila principer och driftsätter varje vecka eller oftare där automatiska tester är helt avgörande.Vi automatiserar komplicerade beräkningsregler för pension, etablerar integrationer med EU:s centraliserade socialförsäkringssystem och bygger systemstöd åt myndighetens nästan 1000 handläggare, för att nämna några saker. Vi kompetensutvecklar oss genom självstudier, externa och interna utbildningar, kompetensgillen och konferenser.Alltså - ett viktigt uppdrag med stora utvecklingsmöjligheter!Att jobba som testare hos är ett spännande och varierat arbete.Troligen kommer du att få jobba med några eller alla av dessa uppgifter:Skriva testkod i Kotlin i vårt egenutvecklade testramverkAnvända och vidareutveckla test i SoapUIDatautsökningar med SQL (främst Oracle)Skriva och vidareutveckla bash-script-baserade testerUtföra manuella testerKodgranskning och skriva kod i JavaTekniker och verktyg som vi använder är: IntelliJ, GIT/BitBucket och Jira i kombination med egenutvecklade testverktyg.2021-07-06Vi söker dig som är testare med stort teknikintresse inom testdomänen och som förstår logiska samband mellan komplexa IT-system.Du har djup förståelse för hela testkedjan från smoketest till regressionstest och är bekväm med både programmering och att utföra manuella test.För att lyckas hos oss behöver du vara självgående och kunna bryta ner arbetet för att angripa uppgifter på ett strukturerat sätt.Vi vill att du har:Eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sättPraktisk arbetslivserfarenhet inom testområdet både inom manuella test och mer automatiserade testGod förståelse för, samt erfarenhet av krav- och testanalysGod förståelse för, och arbetslivserfarenhet av Linux och SQLGoda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Det är viktigt eftersom all dokumentation sker på svenskaVi ser det som en merit om du också har kunskaper inom:SoapUIAgila utvecklingsmetoderCertifieringar inom testområdet, exempelvis ISTQBJava/ Kotlin eller liknande språkJenkinsHos oss får du en hög grad av frihet och vi förväntar oss att du tar ansvar, tar egna initiativ och att du har en drivkraft att få saker gjorda. Du behöver gilla att samarbeta i team där man delar med sig av kunskaper och lär av varandra. Vi har stort fokus på vår kultur och hur vi tillsammans påverkar vår arbetsplats. Hos oss är alla med på den ständiga resan.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.Tjänsten är en tillsvidareanställning, där vi tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.Tjänsten kan placeras i Stockholm eller i Luleå.Vi sitter i ljusa och trivsamma lokaler i både Stockholm och Luleå. I Stockholm finns vårt kontor nära Hornstulls tunnelbana på Södermalm och i Luleå i närheten av Coop Arena.Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.För mer information:För mer information om tjänsten kontakta: gruppchef Anders Holm, anders.holm@pensionsmyndigheten.se , tel. 010-454 20 73Fackliga representanter:Liv Berntsson, Saco, tel. 010-454 34 19Helena Blomkvist, ST, tel. 010-454 28 53Varmt välkommen med din ansökan!Under semesterperioden i juli och inledningen av augusti har vi tyvärr begränsade möjligheter att svara på frågor, men skicka gärna in din ansökan till oss ändå. Har du frågor som vi inte hunnit besvara, så återkommer vi gärna i augusti. Intervjuer sker löpande, men påbörjas tidigast i mitten av augusti.Nyfiken att läsa mer om IT på Pensionsmyndigheten?Kika gärna på: www.pensionsmyndigheten.se/itjobb Vi har i denna rekrytering tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas, varför vi undanber oss alla samtal från säljare.Varaktighet, arbetstidHeltid 100% Tillsvidare -Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Pensionsmyndigheten5849141