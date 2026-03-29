2026-03-29
Vi söker en programledare/reporter som sommarvikarie till Lantbruknsytt för månaderna juni till augusti 2026.
Om det fungerar bra kan tjänsten mycket väl övergå till tillsvidareanställning.
Vi vill att ni kan börja arbeta hos oss från och med den 1 juni, plus minus två veckor.
Lantbruksnytt är den ledande nyhetskanalen för svenska lantbrukare och sänder ett program per dag, 365 dagar per år. Vi rapporterar om allt inom lantbruk. Lantbruksnyhetsprogrammet ses på: www.lantbruksnytt.com
(titta på några dagars nyheter där för att bilda er en uppfattning innan ni söker denna tjänst)
Sökande till denna tjänst bör bo så ni kan vara på vårt kontor i Hovby, en mil söder om Kristianstad, varje dag. Ni ska kunna hantera en videokamera, komma på och boka intervjuer, göra intervjuer, klippa ihop inslag samt vara programledare i vår studio minst en dag per vecka.
Programledarpassen spelas in (inte live) och kan tas om till OK.
Vi arbetar i Final Cut och Mac.
Vi är ett trevligt gäng på åtta personer som arbetar med Lantbruksnytt.
Vi kräver inte någon lantbruksbakgrund då vi sett genom åren att det går att lära sig. Men sökande måste vara driven, snabbt kunna lära sig det som behövs och i takt med att jobbet fortgår, lära sig allt mer om lantbruk.
Vi söker en person som är nyfiken, driven och som tar ansvar.
Frågor om tjänsten besvaras av: Anders Niléhn, 070-630 68 77, anders@agrar.nu
Ansökningar til: anders@agrar.nu
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: anders@agrar.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agrar i Kristianstad AB
291 91 KRISTIANSTAD
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825737