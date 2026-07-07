Programledare / Projektledare
Soros Consulting AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-07-07
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Vi söker nu en senior programledare/projektledare till ett uppdrag med fokus på plattformsmigrering, verksamhetskrav och styrd genomförandekraft i en komplex miljö. Rollen passar dig som kombinerar stark projektledning med förmågan att översätta verksamhetsbehov till tydliga krav och driva leverans i nära samarbete mellan verksamhet och IT.
Om uppdraget
Du kommer att leda en komplex migrering av en leasingplattform från planering och genomförande till övergång i produktion. Rollen innebär ett helhetsansvar för omfattning, tidplan, budget, risker, beroenden, leverabler, styrning, rapportering, styrgruppsmöten och beslutsspårning.
Du arbetar nära verksamheten för att samla in, analysera, validera och dokumentera behov, och omsätta dessa till funktionella och icke-funktionella krav för teknisk implementation. Du fungerar också som länken mellan verksamhetsanvändare och externa utvecklingsteam och säkerställer tydlig kommunikation mellan tekniska och icke-tekniska intressenter.
Uppdraget omfattar även workshops, lösningsdiskussioner med tekniska experter, stöd i arkitekturella vägval, hantering av risker och eskaleringar samt koordinering av UAT, felhantering, produktionsberedskap, datamigrering, integrationer och cutover-aktiviteter.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Leda en komplex plattformsmigrering från planering till produktionssättning
Ansvara för scope, tidplan, budget, risker, beroenden och leverabler
Driva styrning, rapportering, styrgruppsmöten och uppföljning av beslut
Samla in, analysera och validera verksamhetsbehov tillsammans med interna intressenter
Omsätta behov till funktionella och icke-funktionella krav
Fungera som brygga mellan verksamhet och externa utvecklingsteam
Faciliterera workshops och koordinera lösningsdiskussioner med tekniska experter
Stödja arkitekturella beslut och utmana lösningsförslag när det behövs
Hantera risker, eskaleringar och beroenden mellan team och leverantörer
Koordinera UAT, felrättning, produktionsberedskap och cutover
Stödja planering och uppföljning av datamigrering och systemintegrationerKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen inom IT, datavetenskap, företagsekonomi, teknik eller annat relevant område
Minst 7 års erfarenhet av att leda komplexa IT-implementeringar eller migreringsuppdrag
Dokumenterad erfarenhet av att leda plattformsmigreringar eller digitala transformationsinitiativ
Erfarenhet av att hantera risker och beroenden i komplexa miljöer
Erfarenhet av att dokumentera krav och analysera verksamhetsprocesser
Teknisk förståelse för systemintegrationer och API-baserad arkitektur
Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation och lösningsdesign
Erfarenhet av samarbete med externa systemleverantörer och distribuerade utvecklingsteam
God kunskap om utvecklingsmodeller som Agile, Scrum, Waterfall eller hybrida arbetssätt
Erfarenhet av Jira, Confluence, Azure DevOps eller liknande verktyg
Stark förmåga att hantera många intressenter med olika prioriteringar
Förståelse för principer kring datamigrering och vanliga migreringsrisker
Förmåga att delta i tekniska diskussioner och ifrågasätta föreslagna lösningar när det behövs
Meriterande
Erfarenhet från reglerade miljöer såsom bank, finans, leasing eller liknande
Erfarenhet av leasingprodukter och leasingverksamhet
Erfarenhet av migrering av finansiella system
Erfarenhet av produktmigrering och portföljtransformation
Erfarenhet av leverantörsstyrning
Erfarenhet av regulatoriskt eller compliance-drivet arbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Analytisk och strukturerad
Stark inom planering och problemlösning
Tydlig och trygg i kommunikationen med olika intressenter
Van att facilitera, förhandla och hantera konflikter
Noggrann och har gott omdöme
Bekväm med att leda i snabbrörliga och tvärfunktionella miljöer utan formellt personalansvar
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9995545