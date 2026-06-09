Programledare på On Air Game Shows
On Air Game Shows Sweden AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-06-09
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På On Air Game Shows erbjuder vi upplevelsen att få vara med i en riktig tv-sänd Game show, fast utan pressen från kamerorna. Vi tar emot företags- såväl som privata grupper på 6- 45 personer och vi erbjuder shower på både svenska och engelska.
Vi söker nya programledare inför hösten till våra studios i Gamla stan i Stockholm. Ett perfekt extrajobb upptill studier eller annat jobb.
Som programledare är det du som håller i showen, presenterar tävlingarna, ställer frågorna och skapar stämningen för de tävlande. Det är även du som sköter tekniken under showen.
Tjänsten är behovsbaserad och vi söker dig som kan arbeta 2 lördagar per månad, dag- och kvällstid, samt några vardagskvällar utöver det. Ett normalt arbetspass ligger på ca 3- 7 timmar. Tidigare scenerfarenhet (tex. konferencier, moderator, stand up) är meriterande.
Lönen är 176 kr/h.
On Air har kollektivavtal med HRF.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ökad jämställdhet. Eftersom kvinnor idag är underrepresenterade inom denna yrkesgrupp uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka tjänsten. Detta sker inom ramen för arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder och jämställdhet enligt Diskrimineringslagen (2008:567), bland annat 3 kap. om aktiva åtgärder.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan, ihop med cv och personligt brev till jesper@on-air.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jesper@on-air.se Arbetsgivare On Air Game Shows Sweden AB
(org.nr 556790-7893)
Mälartorget 19 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Kontakt
Team Leader
Jesper Linde jesper@on-air.se Jobbnummer
9955993