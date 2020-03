Programledare KBT-program (vikariat) till Anstalten Österåker - Kriminalvården, Stockholm Öst - Kriminalvårdarjobb i Österåker

Kriminalvården, Stockholm Öst / Kriminalvårdarjobb / Österåker2020-03-10Kriminalvården är en del av rättsväsendet, vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten samt transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/ Anstalten Österåker är en behandlingsanstalt som är belägen ca 3km från Åkersberga centrum. Här arbetar vi med intagnas alkohol- narkotika och spelberoende samt våldsproblematik, dels med KBT-behandling, dels med 12-stegsbehandling. Anstalten söker nu en vikarierande programledare.2020-03-10Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori.På Österåker bedrivs för närvarande behandlingsprogram med KBT-inriktning riktade mot våldsprevention, allmän kriminalitet och beroende. Dessa är våldspreventiva programmet PULS, Violence Prevention Programme VPP, One to One, beroendeprogrammet PRISM, Brottsbrytet och ett spelberoendeprogram.Programledarna är utbildade i flertalet program och arbetar därför parallellt med olika program, såväl ensam i enskilda program, som med grupprogram- då tillsammans med kollega som leder gruppen. Programledaren planerar och utvecklar programverksamheten tillsammans med kollegorna och kriminalvårdsinspektör.Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor svarar för säkerhets- och ordningsfrågor under behandlingsarbetet, behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar.För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.Utbildad i minst ett av de KBT-program anstalten bedriver.Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.B-körkort.MeriterandeEftergymnasial utbildning inom beteendetenskap.Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården.Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta.Klientnära kriminalvårdserfarenhetÖvriga klientnära arbetslivserfarenheter inom vård och behandling eller inom socialt arbete.Relevanta språkkunskaperÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2020-03-31