Programledare inom datacentertransformation
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett omfattande datacenterprojekt i en verksamhet med fokus på statistik och data. Uppdraget handlar om att leda ett program med flera parallella delprojekt där datacenterinfrastruktur ska transformeras mot privat molnmiljö.
Du arbetar i en komplex miljö med många beroenden, flera leverantörer och både interna och verksamhetsnära intressenter. För att lyckas behöver du vara trygg i gränslandet mellan kärnverksamhet och IT, med god förståelse för IT-drift och infrastruktur. Här får du en central roll där du skapar struktur, driver framdrift och säkerställer att projektmålen nås med rätt kvalitet.
ArbetsuppgifterLeda programledning inom ett datacenterprojekt med flera parallella delprojekt.
Driva transformation av datacenterinfrastruktur mot privat molnmiljö.
Samordna arbetet mellan flera leverantörer, interna intressenter och verksamheten.
Planera, genomföra och följa upp aktiviteter för att säkra framdrift, kvalitet och leverans.
Hantera beroenden mellan IT, drift och kärnverksamhet i en komplex projektmiljö.
Ta initiativ och leda arbetet på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
KravMinst ett (1) års dokumenterad erfarenhet sedan 2020 av programledning inom datacenterprojekt med flera parallella delprojekt samt samverkan med flera leverantörer och interna intressenter.
Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet sedan 2020 av genomförande av datacentertransformation mot privat molnmiljö.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet sedan 2020 av att driva projekt enligt PPS eller jämförbar projektmodell.
God kännedom om IT-drift och IT-infrastruktur.
Du arbetar strukturerat, driver arbetet framåt och skapar god samverkan i olika sammanhang.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet sedan 2022 av att omvandla rå data till kvalitetssäkrad statistik.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet sedan 2020 av annan projektledning inom IT-drift och infrastruktur än datacenterprojekt.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet sedan 2020 av att projektleda uppdrag inom större offentlig förvaltning med mer än 500 anställda.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7443930-1907206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
703 42 ÖREBRO
