Programledare för Customer Training
Saab AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-02-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du en engagerad och kommunikativ program- eller projektledare som trivs med att arbeta verksamhetsnära och vara en drivande del i projektens vardag? Då kan rollen hos oss på Business Support, inom avdelningen Flight Operations & Operational Training, vara precis vad du letar efter!
För att möta våra framtida utmaningar växer vi på sektionen Business Support. Vi bygger nu upp ett team som tillsammans ska säkerställa att våra Gripen-kunder får den utbildning de behöver för att nå sina operativa mål. Som programledare för Customer Training håller du samman all utbildning mot en av våra exportkunder. Du blir en viktig del av projektorganisationen för Gripen E och formar, tillsammans med våra utbildningskoordinatorer, planen för våra leveranser. I ditt ansvar ligger även uppföljning av ekonomi och framdrift, samt styrning, rapportering och att säkerställa att vi möter våra åtaganden. Hos oss finns stora möjligheter att forma och utveckla din roll utifrån ditt eget driv och intresse. Publiceringsdatum2026-02-11Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett genuint tekniskt intresse kombinerat med ett strukturerat och serviceinriktat arbetssätt. Du är en god kommunikatör med hög integritet som trivs i en föränderlig miljö, och som tar dig an både komplexa utmaningar och enklare vardagsuppgifter med samma prestigelösa inställning. Som person är du lösningsorienterad och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat och en stark teamkänsla, och du är trygg i att fatta egna beslut.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av program- eller projektledning och ekonomiuppföljning, samt goda kunskaper i Officepaketet. Har du dessutom erfarenhet av IT-systemhantering, exportkontroll, säkerhetsfrågor eller flygområdet ser vi det som ett plus. Då rollen innebär en del resor är B-körkort ett krav, liksom goda kunskaper i både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9737628