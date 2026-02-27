Programledare
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Växjö
, Karlshamn
, Högsby
, Nässjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Vår avdelning Anläggningsoptimering har en viktig roll i energiomställningen då vi ansvarar för planering och utformning av regionnätet utifrån nuvarande förutsättningar och framtida behov. Vårt arbete ger förutsättningar för en stabil och trygg elleverans samtidigt som vi möjliggör anslutningar av förnybar energiproduktion och nya uttagskunder. Anläggningsoptimering ansvarar även för uppföljning av investeringar, både ur ett tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa att investeringsmål och tekniska behov uppnås i rätt tid.
Vi söker nu ytterligare programledare som kommer tillhöra gruppen Asset Management för regionnätet inom avdelningen Anläggningsoptimering. I dagsläget består gruppen av programledare, risk- och möjlighetsanalytiker och riskportföljansvarig. Alla i gruppen arbetar mycket nära övriga grupper inom avdelningen och inom enheten Regionnätsaffärer vilken består av många medarbetare med hög teknisk kompetens. Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team där du kommer arbeta i en inkluderande kultur där vi stöttar varandra och gärna delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter för att lära av varandra.
För närvarande pågår arbete med att utveckla vår programstyrning samtidigt som vi introducerar nya processer och system, två områden där programledaren är en viktig och central roller. Inledningsvis har du därmed en viktig uppgift i att delta i utformningen och implementeringen av program- och processarbetet i organisationen i nära samarbete med många andra roller inom bolaget.
Flera olika placeringsorter är möjliga, exempelvis Halmstad, Anderstorp, Växjö, Kalmar, Sundsvall och även Malmö.
Din roll
Som programledare så kommer du att ha övergripande ansvar att säkerställa framdrift av definierade och initierade reinvesteringsåtgärder, exempelvis reinvesteringsprojekt, inom ett geografiskt område som utgör ett program.
I rollen ingår att utifrån långsiktig och övergripande plan, säkerställa att olika åtgärder följer beslutade planer och att identifierade möjligheter och risker hanteras på bästa möjliga sätt i rätt tid.
Du kommer att agera som intern beställare av reinvesteringsåtgärder och kontinuerligt hålla berörda intressenter informerade om status och framdrift. Du säkerställer löpande att program- och projektdirektiv samt beslutsunderlag hålls uppdaterade och finns tillgängliga i våra system och en effektiv beslutsgång för samtliga åtgärder inom programmet.
Utöver det kommer du också arbeta med koordinering internt inom E.ON mellan olika enheter så som Lokalnätsaffärer och Regionnätsaffärer, samt samverka för att bygga upp ett hållbart samarbete mellan olika roller i programmen, exempelvis mellan olika intressenter, projektörer, projektledare och andra i projektteamet. Vid behov kommer du att delta i eller hålla relevanta möten med exempelvis kommuner och/eller andra intressenter samt att vid behov initiera samarbetsforum för att säkra framdrift och reducera ledtider för kommande investeringar.
Om dig vi söker
För att lyckas och trivas i rollen krävs en teknisk utbildning på minst högskolenivå, helst inom elkraftteknik eller liknande. Du har en god förståelse för hur elnätet är uppbyggt och vilka beroenden som finns mellan olika intressenter i projekt. Eftersom rollen till stor del handlar om samarbete så värdesätter vi att du har en god samverkande förmåga. Du har ett strukturerat tankesätt och tydlig kommunikation samt är duktig på långsiktig projektplanering.
Du uppskattar tekniska utmaningar och trivs bra i en roll där du ges stort ansvar att driva och utveckla ditt eget arbete. Du har god förmåga att förstå och väga samman olika perspektiv till en bolagsbästa lösning och vi ser också fram emot att du delar med dig av dina kunskaper och kommer med idéer för att ständigt förbättra och utveckla vårt arbete.
Hur är det hos oss?
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är den 15e mars.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, fråga rekryterande chef:
Christian Olsson, +46 730 248558
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
