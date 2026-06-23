Programkoordinator till Husqvarna Group i Jönköpingsområdet!
Academic Work Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-06-23
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Letar du efter en roll där du får strukturera, organisera och lösa problem på riktigt? Bli en nyckelspelare i Husqvarnas globala GIS-program där du bygger strukturer och bidrar till medarbetares utvecklig i en dynamisk miljö. Här får du navigera i en spännande organisation och direkt bidra till framgången i ett av deras största globala program. Det är en praktisk och administrativ roll som ger en gedigen introduktion till globalt HR-arbete.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som Programkoordinator stöttar du den dagliga driften av ett omfattande globalt program med fokus på personalfrågor och resursplanering. Du arbetar nära programledningen och HR för att säkerställa effektiva processer och smidigt samarbete i en tvärfunktionell organisation. Din insats blir avgörande för att skapa ordning i en föränderlig vardag. Som programkoordinator sköter du den löpande administrationen, datauppföljningen och de dagliga aktiviteterna för programmets medlemmar. I nära samarbete med Program-HR och lokala HR-team hanterar du personalfrågor, resursplanering och utvecklar strukturerade ramverk för det globala, virtuella programmet. Du samordnar även insatser för kompetensutveckling och stöttar organisationens långsiktiga utveckling. Genomgående i rollen säkrar du ett bra informationsflöde, följer arbetsrättsliga regler och bidrar proaktivt till medarbetarnas engagemang och välmående.
Du erbjuds
En unik möjlighet att utvecklas inom HR-koordinering och projektledning i en internationell miljö. Här får du vara med och bygga framtidens arbetssätt tillsammans med ett stöttande team som värdesätter initiativförmåga och personlig utveckling. I rollen kan det även förekomma resor till de andra anläggningarna/kontoren i Sverige.
Uppdraget är ett konsultuppdrag fram till årsskiftet 2026. Som konsult Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för att koordinera och administrera personal- och verksamhetsfrågor inom ett globalt program, med fokus på att skapa struktur och tydlighet.
Koordinera dagliga operativa aktiviteter för programmets medlemmar
Samarbeta med HR gällande personalrelaterade processer och resursplanering
Administrera och följa upp dokumentation, samt säkerställa ett smidigt genomförande
Ansvara för programmets administration, dokumentation och datauppföljning
Stötta i planeringen av kompetensutveckling och följa upp långsiktiga utbildningsinsatser
Skapa och strukturera kommunikationsmaterial för programmets intressenter
Säkerställa efterlevnad av policys och riktlinjer i samråd med lokala HR-team
Vi söker dig som
Avancerade kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då majoriteten av arbetet kommer ske på engelska
Erfarenhet av koordinerande eller administrativa roller i komplexa miljöer
Arbetslivserfarenhet och förståelse för HR-området, resursplanering eller organisationsutveckling
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ utan detaljerade instruktioner
Trivs bra i föränderliga miljöer
God vana av att hantera olika intressenter och skapa tydlighet i kommunikation
Det är meriterande om du har
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av att arbeta i globala eller virtuella projektorganisationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "48LQGA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
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582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9975927