Programerare
Forsstrom High Frequency AB / Datajobb / Lysekil Visa alla datajobb i Lysekil
2026-02-28
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsstrom High Frequency AB i Lysekil
PROGRAMMERARE med placering i Lysekil - för dig som har gedigen erfarenhet och vill utveckla avancerade industrimaskiner i nära samarbete med produktion
Vill du arbeta med avancerad teknik i en global industrimiljö där mjukvara, el och maskin möts i högpresterande kundlösningar
Hos Forsstrom utvecklar vi framtidens sammanfogningsmaskiner för PVC och PU och vi söker nu en programmerare som vill vara med och stärka vårt konstruktionsteam
Om rollen
Rollen är placerad inom enheten Konstruktion och rapporterar till Konstruktionschef
Du arbetar nära kollegor inom el och mekanik samt har löpande kontakter med kunder, agenter och leverantörer.
Fokus ligger på att utveckla och underhålla mjukvara för komplexa maskinsystem där kvalitet, driftsäkerhet och kundanpassning är centrala
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du designar, utvecklar, programmerar och underhåller mjukvara för våra maskiner och system.
Du ansvarar för dokumentation av programvara och drifttagning av maskiner.
Du deltar och är behjälplig med elkonstruktion och vid drifttagning och intrimning av maskinanläggningars mjukvara både internt och hos kund.
Ansvar och befogenheter
Du ansvarar för att ditt arbete bedrivs på ett strukturerat och professionellt sätt med fokus på bästa möjliga resultat
Du verkar i enlighet med gällande lagar, avtal samt företagets policys och riktlinjer
Du har befogenhet att initiera, kommentera och genomföra åtgärder för att uppfylla krav och målsättningar inom ditt ansvarsområdePubliceringsdatum2026-02-28Bakgrund
Du har relevant teknisk bakgrund och erfarenhet av programmering i industriell miljö.
Du har ett stort intresse för elektronik samt programmering i C/C++
Du arbetar idag eller har arbetat med C/C++ och har god förståelse för hur mjukvara samverkar med maskin, el och styrsystem.
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad samt trivs med att ta ansvar från idé till driftsatt lösning
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett teknikledande bolag med stark internationell närvaro
Möjlighet att arbeta med avancerade produkter och kundanpassade lösningar
Ett kompetent team, korta beslutsvägar och långsiktigt fokus på kvalitet och innovation
Vill du vara med och utveckla smartare maskiner och hållbara lösningar tillsammans med oss är du varmt välkommen med din ansökan
Meriterande: github, plc, assembler, maskinsäkerhet
Kontakta: rekrytering@forsstrom.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: rekrytering@forsstrom.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Programerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsstrom High Frequency AB
(org.nr 556461-7529)
Datavägen 3 (visa karta
)
453 22 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forsstrom High Frequency AB Jobbnummer
9769319