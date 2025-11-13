Program- och utställningstekniker till Kulturenheten i Rättvik
Rättviks kommun / Ljus- och ljudjobb / Rättvik Visa alla ljus- och ljudjobb i Rättvik
2025-11-13
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättviks kommun i Rättvik
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med mark och planering, miljö och byggande, näringsliv, kultur, ungdom och fritid. Hos oss arbetar cirka 45 medarbetare. Förvaltningen har en bred verksamhet som berör alla som på något sätt verkar i eller besöker Rättviks kommun. Vårt samlade uppdrag innebär att göra det attraktivt för nuvarande och potentiella invånare, företag och besökare att bo, leva, verka och investera i vår kommun.Publiceringsdatum2025-11-13Beskrivning
Rättviks Kulturhus innehåller bibliotek, naturmuseum, konsthall, konstsamlingar och bildarkiv.
Kulturenheten har en bred program- och utställningsverksamhet i Kulturhuset och våra bibliotek i Boda och Ore. Rättviks konsthall har ett gott renommé och visar svensk och internationell samtidskonst. Även i Kulturhusets entréhall visar vi konst och andra utställningar, då oftast med lokal förankringDina arbetsuppgifter
Tjänsten som program- och utställningstekniker är en central funktion i vår verksamhet och servar och samarbetar med alla såväl inom Kulturenheten som externa partners.
I ditt arbete ingår att förbereda för föreläsningar, konserter och teaterföreställningar med mera genom att möblera och ha koll på nödvändig teknik. Du kommer även installera konstutställningar i samarbete med konstnärer och utställningsproducent.
Vidare består arbetsuppgifterna av vissa mindre renoveringar, inramning av konst, målningsarbeten och liknande. Även enklare ljud och ljussättning vid evenemang och utställningar ingår. I tjänsten ingår även teknisk support till vårt DigidelCenter, bemanning i vår informationsdisk och vissa administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen, samt erfarenhet av eller utbildning inom museiarbete, konsthall eller konserthus, gärna specifikt med kunskap om scenografi, ljud & ljus eller liknande. Vi ser gärna att du har ett konst-, litteratur- och kulturintresse.
För att trivas i rollen hos oss är du en självgående praktiker. Som person är du serviceinriktad, flexibel och strukturerad.
Arbetet kräver att du har god digital kompetens och att du behärskar svenska språket i både tal och skrift. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/95". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Kulturenheten Kontakt
Lena Krånglin 0248-70190 Jobbnummer
9603005