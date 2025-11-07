Program Quality Manager Underwater Systems
Saab AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-11-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Program Quality Manager har du det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av några av våra kontrakt. Tillsammans med övriga funktioner i företaget säkerställer du att genomförandet och leveranser sker i rätt tid, till rätt kvalitet och kostnad. Detta är en roll som kräver förståelse för genomförande av projekt inom hela dess livscykel. Du kommer ha kontakt med alla delar av affärsenhetens verksamhet och även kontakter inom övriga organisationen samt kontakter med våra kunder, både nationellt och internationellt. Välkommen till Saab Kockums och Underwater Systems.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
*
Agera som vår kontaktperson mot kunders kvalitetsrepresentanter
*
Säkerställa att våra leveranser uppfyller kravbilden från kund
*
Att på ett affärsmässigt sätt säkerställa kvalitet på våra leveranser
*
Godkänna, eller om nödvändigt avslå, leverans till kund
*
Utarbeta kvalitetsplaner
*
Samarbeta med kvalitetsfunktioner/-roller i projekten
*
Delta i kontrakts- och konstruktionsgenomgångar
*
Genomföra Lessons Learned och flödeskartläggningar
*
Genomförande av korrigerande och förebyggande åtgärder
Förutom ovanstående uppgifter kan rollen även omfatta:
*
Planera och genomföra kvalitetsrevisioner
*
Kravställa och stödja förbättringsarbete
Våra affärer innefattar såväl nyutveckling som produktion och vidmakthållande. I rollen medverkar du också i offertarbete och bidrar med stöd och erfarenheter vid kalkylering och utformande av kontrakt.
Resor både inom och utanför Sverige ingår i arbetet. Placeringsort är Linköping.
Din profil
Vi söker dig som har ett stort intresse av att leda och utveckla verksamheten med målet att uppfylla såväl kundens som företagets förväntningar. Saab Underwater Systems ansvarar för tekniskt avancerade produkter med långa livslängder och det är därför bra med en nyfikenhet samt ett intresse för teknik.
Vi ser gärna att du är drivande och självständig i ditt arbetssätt. Du får saker att hända samtidigt som du har förmåga att tänka strategiskt och affärsmässigt. För att lyckas och trivas hos oss behöver du vara flexibel i situationer med ständiga förändringar. Dessutom är du ansvarsfull, lösningsorienterad, metodisk och har en vilja att utveckla produkt och verksamhet.
Du har följande kompetenser/erfarenhet:
*
Civil/högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande kunskaper och kompetens
*
Verksamhetssystem/kvalitetssystem och standarder
*
Kvalitetssäkring och förbättringsarbete, gärna revisionserfarenhet
*
Förmåga att omsätta krav till aktiviteter
*
Arbete i komplexa program och/eller projekt i en internationell miljö
*
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9593630