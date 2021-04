Program Manager / IT Manager - Wise IT AB - Chefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Wise IT AB

Wise IT AB / Chefsjobb / Stockholm2021-04-21Familjeägda Panduro, Malmöbaserat företag och marknadsledande inom hobbymaterial i Norden, söker dig som vill ta nästa steg upp i karriären som Program Manager/IT Manager. I rollen kommer du att stärka affärsutvecklingen genom att styra upp bolagets projektstyrning samt ta ansvar för dess IT-funktion. Är du mogen att ta din an denna nyckelroll?Om rollenPanduros verksamhet har under flertalet år genererat en stabil tillväxt med god lönsamhet. Med växande försäljning i fysiska butiker och online kombinerat med företagsförvärv är koncernen nu inne i en transformationsresa, och förstärker därmed sitt ledarskap inom flera områden. I rollen som Program Manager/IT Manager tar du en central roll i Panduros affärsutveckling och ansvarar för att hålla ihop projektportföljen tillsammans med ledningsgruppen utifrån bolagets strategi.Som programchef ansvarar du för att projekten har rätt förutsättningar och rätt framförhållning. Du övervakar och hanterar tidplaner, estimat och säkerställer leveranser internt och externt. Därtill definierar du Panduros framtida systemkarta och strategin kring denna, så att de tekniska plattformarna stödjer bolagets tillväxt och lönsamhet på bästa sätt. I rollen är du ansvarig för en mindre avdelning med brett ansvar inom drift, säkerhet och utveckling.Tjänsten rapporterar till CFO. Externa parter hanterar idag infrastruktur, drift och hosting samt utveckling av affärssystem.Om digFör att kunna ta dig an denna roll tror vi att du har erfarenhet av projektledning, med vana av centrala roller i IT-projekt såväl som affärsutveckling, troligtvis utifrån agil approach. Du har en grundläggande teknisk kompetens, relevant utbildning samt kapabilitet att snabbt sätta dig in i rådande förutsättningar. Du har även relevant erfarenhet och förmåga att kunna ta strategiska beslut kring hur bolagets IT-miljöer ska se ut om några år, tex. gällande outsourcing, säkerhet, framtida plattformar, drift etc. I detta räknas in vana som kravställare mot leverantörer gällande upphandlingar, estimatberäkningar, avtal, SLA, etc. Troligtvis har du bakgrund inom Retail och Online samt erfarenhet av utveckling eller implementation av affärssystem. Arbete med kassasystem och online plattform är meriterande.Din ansökanFör frågor angående denna tjänst hos Panduro v.g. kontakta rekryteringskonsult Anders Johansson på Wise IT. Välkommen inom det snaraste med din ansökan via länk, ej via mail, då urval sker löpande.Om PanduroPanduro har ca 650 anställda och butiker i Sverige, Norge och Danmark. Huvudkontoret samt centrallagret är beläget i Malmö. Hos Panduro kan du arbeta som säljare, butikschef, på vårt lager som lagerarbetare eller arbetsledare, samt på vårt huvudkontor där vi har olika avdelningar såsom Marknad, Inköp, Sortiment, Customer Care och övrig administration.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-21Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-20Wise IT AB5709070