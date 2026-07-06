Program Contract & Supplier Manager Remote!
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2026-07-06
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Vill du ta en nyckelroll i ett internationellt program där kommersiellt ansvar, strategiska leverantörsrelationer och affärsmässighet står i fokus? Vi söker nu en erfaren Program Contract & Supplier Manager som vill vara med och driva ett omfattande europeiskt program tillsammans med seniora intressenter och internationella leverantörer.
Det här är ett långsiktigt konsultuppdrag med möjlighet att arbeta helt på distans från Europa.
🌍 Om uppdraget
Som Program Contract & Supplier Manager blir du den kommersiella länken mellan programorganisationen, leverantörer och interna funktioner. Du ansvarar för att säkerställa att leverantörsavtal följs, leder kommersiella dialoger och bidrar med strategisk rådgivning kring kontrakt, budget och leverantörsstyrning.
Du blir en viktig del av programmets ledningsgrupp och får en central roll i att skapa struktur, kontroll och affärsvärde genom hela leverantörslivscykeln.
🎯Dina ansvarsområden
Ansvara för leverantörsavtal och säkerställa att avtalsvillkor, milstolpar, betalningsplaner och leveranser följs upp.
Hantera kommersiella frågor kopplade till leverantörer, inklusive krav, påföljder och avtalsrelaterade processer.
Leda och dokumentera kommersiella förhandlingar med leverantörer.
Följa upp budget, kostnader och kommersiella resultat.
Vara huvudsaklig kontaktperson för programmets kommersiella leverantörsfrågor.
Samarbeta nära Controlling och Inköp kring leverantörskostnader och ekonomisk uppföljning.
Delta aktivt i programmets ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut.
Samarbeta med juridiska rådgivare vid framtagning och granskning av kommersiella avtal samt koordinera avtalsrelaterade frågor.
✅Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av kommersiell kontraktshantering eller liknande roller.
Erfarenhet inom exempelvis Contract Management, Finance, Controlling, PMO eller närliggande område.
God vana av att tolka, granska och upprätta kommersiella avtal.
Stark affärsförståelse och erfarenhet av budget- och kostnadsuppföljning.
Erfarenhet av programstyrning, governance och beslutsprocesser.
Mycket god förmåga att kommunicera och förhandla med seniora intressenter.
Ett strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
Flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
⭐Vi tror att du är
En trygg och affärsdriven person som trivs i komplexa miljöer där du får kombinera strategi, analys och relationsbyggande. Du har ett naturligt driv, arbetar proaktivt och känner dig bekväm med att fatta välgrundade kommersiella beslut i nära samarbete med både interna och externa parter.
📍Praktisk information
Omfattning: Heltid 100%
Start: Augusti 2026 (eller enligt överenskommelse)
Uppdragets längd: Till och med 30 november 2027
Placering: Sverige, Finland eller Polen
Resor: Begränsat resande, cirka 1–2 gånger per år
Språk: Engelska
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025344-2088404". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Olaus Magnus väg 44 (visa karta
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121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9994500