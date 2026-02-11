Proffsig projektledare till Visit Linköping & Co
Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnärings- och eventbolag. Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping för att skapa en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare.
Visit Linköping gör Linköping till en attraktiv stad
Att vara en del av Visit Linköping & Co är en möjlighet att få vara med där det verkligen händer. Vi är ett fantastiskt kreativt gäng som tillsammans jobbar för att ge Linköpingsborna en stad att vara stolta över, en stad som lockar besökare och som drar uppmärksamhet till sig. Om du vill medverka till att Linköpingsborna älskar sin stad är du rätt för oss. Tillsammans skapar vi upplevelser!
Proffsig projektledare
Som projektledare för möten leder du varje projekt med mod, glädje och professionalism för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster. Vi arrangerar möten, mässor och konferenser som kan sträcka sig över flera dagar och med deltagare i hundratal och alltid med målet att överträffa kundens förväntningar. Du förstår säker att detta kräver en gedigen planering, proffsiga kollegor som samspelar tillsammans, och mycket glädje på jobbet. Du kommer tillsammans med kunden planera för deras event och komma med idéer som gör deras dagar hos oss minnesvärda. En viktig del i jobbet är också att hitta nya kunder och jobba med försäljning av konferenser och möten. För oss är bemötande mot varandra och våra besökare av största vikt och därför söker vi dig som är en hygglig person som älskar att ge service i världsklass.
WOW-faktorer
• Har Visits nye Projektledare gedigen erfarenhet av att projektleda stora möten och konferenser är det ett stort WOW!
• Ett brett kontaktnät är en framgångsfaktor i denna roll och tar vår nye projektledare med sig det ropar vi- WOW!
• Att skapa nya kundkontakter är såklart viktigt och skulle vår nye Projektledare vara en duktig säljare är det ett riktigt stort WOW!
Vill du jobba med möten, konferenser och mässor
Som Projektledare hos oss erbjuds du en tillsvidareanställning på heltid, med provanställning som ingång. Som du förstår är arbetstiden stundom förlagd till kvällar och helger. Vänta inte med att ansöka i vårat rekryteringssystem. Sista dagen att skicka in ansökan är 4 mars.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linn Bruhammar, möteschef, tel. 013-190 00 41, e-post: linn.bruhammar@visitlinkoping.se
Varmt Välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
