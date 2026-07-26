Proffsbutikssäljare till StoCenter i Helsingborg
AS&B Executive AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-07-26
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Vill du arbeta i en proffsbutik där du får möjlighet att kombinera försäljning, kundkontakter och service i världsklass till våra kunder? Sök då tjänsten redan idag!
Om rollen
Till Sto Scandinavia söker vi nu en proffsbutikssäljare till vår yrkesbutik i Helsingborg. Sto Scandinavia utvecklar, producerar samt marknadsför produkter och systemlösningar inom fasad, interiör, golv och betong. Ditt primära fokus blir att, tillsammans med dina kollegor i butiken, hantera våra företagskunder och ge dem bästa tänkbara rådgivning, både fysiskt i butiken, per telefon och via mail kring vårt produktsortiment men även att bidra med proaktiv försäljning av företagets produkter. Våra kunder finns primärt inom byggsektorn och du guidar dem att hitta rätt material.
Som butikssäljare kommer du att ha en bred roll och tjänsten omfattar till exempel:
• Ge besökande kunder en butiksupplevelse i världsklass
• Aktivt bidra till proaktiv försäljning av företagets produkter och bidra till lokala aktiviteter som främjar merförsäljning och ökar antalet kunder i butiken
• Registrera och hantera order per telefon, mail och på plats i butiken
• Ansvara över butikens varupåfyllnad som lagerhantering, godsmottagning och inventering i vårt affärssystem SAP
• Färgbrytning (vi utbildar dig inom detta)
• Stödja regionens säljare genom att vara ett operativt stöd och säkerställa smidiga arbetsflöden.
Vem vi söker
Vi söker dig med stort kundfokus samt ett brinnande intresse för att hjälpa och skapa långsiktiga relationer med dina kunder. För att trivas och lyckas i din roll är du en driven och engagerad person som trivs i en rådgivande och säljande roll.
Vi ser även att du är:
• Social, positiv, framåt, noggrann och tar egna initiativ
• Lyhörd inför kundens behov och har en förmåga att kunna anpassa ditt förhållningssätt beroende på person och situation
• Ansvarstagande och drivs av att se resultat
Vi ser gärna att du har haft tidigare arbete med försäljning eller kundkontakt inom serviceyrken och det är meriterande om du kommer ifrån bygg- eller färgfackhandeln, byggbranschen eller har en annan byggteknisk bakgrund. Har du truckkort A/B och/eller erfarenhet av SAP ser vi detta som mycket meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning för denna roll. Till den här tjänsten vill vi framhäva att det är din personlighet och din vilja att lära samt utvecklas som kommer att vara avgörande. Hos oss är det absolut viktigast med rätt inställning.
Övrigt
Start: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, vardagar
Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast söndagen den 16:e augusti. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen!
Om Sto Scandinvia
Sto Scandinavia AB tillhandahåller systemlösningar inom fasad, betongrenovering och golv. Med en lång historia av innovativa lösningar och hög kvalitet är Sto en ledande tillverkare av produkter för byggnader och anläggningar, med över 5500 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 1,6 miljarder Euro. Vi vill bidra till ett omsorgsfullt byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Med ett stort utbud av produkter och service är våra ca 120 kunniga medarbetare i Sverige delaktiga från idéskedet till färdigt projekt. Läs mer om oss på www.sto.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260)
Karbingatan 32 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Arbetsplats
Sto Scandinavia AB Kontakt
Konsult
Rickard Jonsson rickard.jonsson@asb-executive.se 0705587001 Jobbnummer
10011700