Professor i Neuroteknik
För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28048 Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning inom neuroteknik med inriktning mot biomedicinsk instrumentteknik, signal- och bildbehandling, modellering och simulering samt dataintensiva metoder och AI-baserade angreppssätt för analys och beslutsstöd. I slutsteget krävs även translationella metoder för tekniköverföring, utvärdering och implementering i vården.
Rollen kräver en teknisk bakgrund och erfarenhet av samarbete med kliniska forskare inom fältet, där tekniköverföring, utvärdering och implementering inom vården är centrala. Anställningen innefattar även grundutbildning och administrativa uppdrag. Som professor i neuroteknik handleder du grundutbildningsstudenter och doktorander samt bidrar till pedagogisk utveckling, handledarkompetens och akademiskt mentorskap inom forskningsområdet. I rollen ingår även ansvar för att bidra till utveckling av utbildning inom medicinsk teknik och neuroteknik på grund- och avancerad nivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen:
Att du har en etablerad och aktiv forskningslinje inom neuroteknik.
Att du använder ingenjörsmässiga metoder för utveckling och analys.
Att din forskning sker i nära samarbete med kliniska forskare.
Att du visat förmåga att attrahera betydande externa forskningsmedel.
Meriterande för anställningen:
Att du har erfarenhet av att bygga attraktiva forskningsmiljöer.
Att inriktningen på din forskning är biomedicinsk instrumentteknik, där även signal- och bildbehandling samt datormodeller och simulering ingår.
Att du har erfarenhet av nära samarbete med kliniska forskare inom neuroområdet.
Att du har erfarenhet av tekniköverföring, utvärdering och implementering inom vården.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen:
Att du har erfarenhet av att handleda forskarstuderande
Meriterande för anställningen:
Att du har erfarenhet av att planera, genomföra, utvärdera, reflektera över och utveckla undervisning.
Att du har erfarenhet av att leda och utveckla pedagogisk verksamhet.
Gällande samverkan kommer följande att bedömas:
Meriterande för anställningen är:
Att du har erfarenhet av samverkan med företag, regioner, eller andra aktörer.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas är skicklighet gällande ledarskap:
Krav för anställningen är:
Att du visat strategiskt ledarskap inom forskning exempelvis genom nationella och internationella samarbeten.
Att du har god samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
Att du har god förmåga för att leda och motivera andra forskare och skapa engagemang.
Då undervisning och forskning sker på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska och det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och bedriva forskning på svenska.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/imt
Om anställningen
Tillsvidare, 100%.
Tillträde efter överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast 2026-08-13.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
581 83 LINKÖPING Kontakt
Malin Bergenhök malin.bergenhok@liu.se
