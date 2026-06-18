Professor i katastrofmedicin förenad anställning LiU/RÖ
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2026-06-18
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För mer information om anställningenhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/29090 Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Katastrofmedicinsk forskning är en relativt ung vetenskaplig disciplin där Linköpings universitet tillsammans med Region Östergötland har varit en stark nationell och internationell drivkraft. Bland annat inrättades Sveriges första professur i Katastrofmedicin vid Linköpings Universitet. Katastrofmedicin är ett kliniskt ämne av tradition förankrat inom traumakirurgi. Från dess start har Katastrofmedicinskt Centrum tillämpat en progressiv inriktning av katastrofmedicin, med ett klart tvärvetenskapligt och interprofessionellt angreppssätt. Det katastrofmedicinska området är i dagsläget särskilt angeläget i relation till återuppbyggnaden av sjukvårdsberedskapen i totalförsvaret samtidigt som katastrofmedicinska frågeställningar återkommer inom flertalet samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, cyberattacker, terror och pandemier.
Som professor är du aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Vid centrumet bedrivs även olika typer av befattningsutbildningar som du förväntas medverka i. Du leder vetenskapliga projekt och centrets akademiska arbete samt bidrar till extern finansiering av verksamheterna vid centrumet.
Som professor i Katastrofmedicin undervisar du på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom medicinska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar administrativa uppgifter såsom kursdesign, kursansvar och examination. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
Du bidrar aktivt till universitetets och centrumets utvecklingsarbete. Du bidrar till samverkan, som är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.
Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag inom och som företrädare för LiU och Region Östergötland. I ditt arbete företräder du ämnet i nationella och internationella forum samt i media. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling som har betydelse för ditt arbete. Vi förväntar oss att du har en nära och kontinuerlig interaktion med såväl Traumacentrum US som övrig katastrofmedicinskt relevant verksamhet, samt deltar i relevanta strategiska satsningar vid Linköpings Universitet och Region Östergötland.
Ditt kliniska uppdrag inom Region Östergötland omfattar kliniskt arbete inom din specialitet, utvecklingsarbete och arbete inom civil beredskap.
Läs mer om dina arbetsuppgifter https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/29090Kvalifikationer
Följ länken "https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/29090"
för tydlig specificering av krav för anställningen.
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang samt ett uttalat intresse för tvärvetenskaplig och problembaserad forskning. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. Du har förmåga att bidra till utvecklingen av forskning, utbildning och arbetsmetoder inom katastrofmedicin.
Din arbetsplats
Du kommer att dela din arbetstid mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Forskning, undervisning och visst utvecklingsarbete sker med utgångspunkt i Katastrofmedicinskt centrums verksamheter. KMC är inom Region Östergötland en självständig produktionsenhet med uppdrag att för regionen upprätthålla "Rätt beredskap – i vardag, kris och krig". Din kliniska tjänstgöring sker på och tillsammans med för din specialitet relevant klinik inom Region Östergötland. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/forskning/katastrofmedicin
Om anställningen
Tillsvidare, 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.
Säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
För tjänsten krävs läkarlegitimation giltig inom svensk sjukvård.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 31 augusti 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Enhetschef Katastrofmedicinskt centrum RÖ
Carl-Oscar Jonson carl-oscar.jonson@regionostergotland.se Jobbnummer
9969713