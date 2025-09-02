Professor i avbildande masspektrometri
2025-09-02
Professor i avbildande masspektrometriPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Den som tilldelas tjänsten förväntas leda och vidareutveckla forskningen och utbildningen inom MALDI-MSI.
Detta innefattar operativa och personalrelaterade ansvarsområden, samt att bedriva undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Rollen kommer även att omfatta administrativa uppgifter på institutions- och fakultetsnivå. Arbetsuppgifterna omfattar även att sprida forskningsresultat och hålla sig uppdaterad om framsteg som görs inom området, samt relevanta samhällsutveckling.
Professorn har en avgörande roll för att skapa och främja en dynamisk och samarbetsinriktad forskningsmiljö som attraherar både studenter och forskare. En viktig uppgift är att säkra extern finansiering för att göra det möjligt att genomföra innovativa forskningsprojekt inom MSI.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. (31 § AO).
Den sökande måste ha omfattande erfarenhet av MALDI-MSI. Forskningen ska också vara tillämpningsinriktad inom området läkemedel och/eller biomedicin.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. (6 § AO).
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (20 § AO). Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 4 § RB.
Denna tjänst innebär en unik möjlighet att bidra till utvecklingen av MALDI-MSI och dess tillämpningar inom både farmaceutisk och biomedicinsk forskning genom arbete i en stöttande och innovativ akademisk miljö. Den som tilldelas tjänsten ska ha en forskningsbakgrund som kompletterar och stärker befintlig kompetens på institutionen. Vi är särskilt intresserade av forskare med starkt fokus på tillämpningen av MALDI-MSI inom läkemedelsområdet.
Det är också avgörande att den sökande har en verifierbar stark publikationshistorik i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter med kollegial granskning. Att säkra forskningsfinansiering är en viktig uppgift, varför det är mycket önskvärt med dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och fått anslag samt projektledning. Vidare behövs utmärkta kommunikations-, samarbets- och ledaregenskaper för att leda och hålla en forskargrupp motiverad.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Dekanus Mathias Hallberg, 018-471 41 41, mathias.hallberg@uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober , UFV-PA 2025/770
