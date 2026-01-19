Professor i arbets- och miljömedicin
2026-01-19
Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar epidemiologi, toxikologi, ergonomi, riskkommunikation och preventiva åtgärder rörande sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till arbetsmiljö, utomhusmiljö och hemmiljö.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, klinisk tjänstgöring och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Innehavaren har även ett ansvar att följa utvecklingen inom det egna ämnet. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistläkare vid verksamhetsområde arbets- och miljömedicin.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.
För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i arbets- och miljömedicin.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägd bedömning kommer dock att ske så att en sökande som har ett betydande försteg i pedagogisk skicklighet kan komma att rangordnas före en sökande som har ett visst försteg i vetenskaplig skicklighet. Klinisk skicklighet samt ledning och samverkan är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet (94 § AO).
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten (4 § AO).
Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats) (95 § AO).
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare. Ansökan skickas därför med fördel in på engelska.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
Individuell lönesättning
