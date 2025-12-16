Professor i Åldrande och social förändring
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Ageing and Social Change (ASC) är en internationell, kreativ och öppen forskningsmiljö som präglas av ansvar, produktivitet och kompetens. Forskning inom ASC syftar till att integrera analyser av samhällen i förändring i Sverige och Europa, med studier av individuella åldrandeprocesser inom den teoretiska ramen för livsloppsforskning. Anställningen som professor vid ASC är fysiskt placerad vid Campus Norrköping.
Innehavaren av anställningen som professor vid ASC ska bedriva forskning om åldrande, livslopp och social förändring ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med samhällsvetenskaplig inriktning. Innehavaren förväntas engagera sig i ASC:s långsiktiga utveckling, genom att driva såväl utvecklingen av avdelningen som den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön i samarbete med olika intressenter inom och utom akademin. Innehavaren förväntas att framgångsrikt attrahera omfattande externa forskningsmedel från forskningsfinansiärer, vilket är en viktig del av den egna och avdelningens forskningsfinansiering och en nödvändig bas för forskningsverksamheten. Forskningen bedrivs i huvudsak på engelska.
Arbetsuppgifterna innefattar främst forskning och forskarutbildning, men även deltagande i undervisning på grundläggande- och avancerad nivå, samordning av forskningsprojekt samt administrativa arbetsuppgifter kopplade till forskning och utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk samt övriga skickligheter.
För denna anställning kommer i första hand vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är:
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende tvärvetenskaplig, internationellt erkänd forskning om åldrande, livslopp och social förändring med samhällsvetenskaplig inriktning av relevans för nationell och europeisk politik.
• Dokumenterad skicklighet i att ha bedrivit empirisk och konceptuell forskning, från planering till utveckling och genomförande inom något eller några av följande ämnesområden: sociologi, folkhälsa, ekonomi, statsvetenskap, socialpolitik, demografi, gerontologi.
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att erhålla nationella och internationella forsk
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende publicering av forskning i vetenskapliga tidskrifter och vid högrankade nationella och internationella konferenser, deltagande i vetenskapliga och politiska nätverk och andra sammanhang av relevans för policyskapande.
• Dokumenterad skicklighet i att kommunicera och förmedla samhällsrelevant och politiskt betydelsefull forskning.
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet vad gäller samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, särskilt inom användningen av avancerade kvantitativa forskningsmetoder och mixed methods inom forskning om åldrande, livslopp och social förändring.
Särskilt meriterande för anställningen är:
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende internationella jämförelser, såväl konceptuellt som empiriskt, utifrån nordiskt, europeiskt, pan-europeiskt eller globalt perspektiv.
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att använda longitudinella studier på individnivå, flernivå- och makroanalyser i kombination med mycket goda kunskaper i relevanta statistiska analysprogram.
• Dokumenterad skicklighet i att utveckla internationella samarbeten och i arbete inom ramen för internationella konsortier.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
• Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom något eller några av följande ämnen: sociologi, folkhälsa, ekonomi, statsvetenskap, socialpolitik, demografi eller gerontologi.
• Krav för anställningen är att ha handlett forskarstuderande fram till disputation.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning:
• God samarbetsförmåga är ett krav för anställningen.
• Omfattande erfarenheter inom ledarskap och miljöbyggande är särskilt meriterande.
• Dokumenterad skicklighet avseende samverkan inom forskning är särskilt meriterande.
Eftersom arbetsuppgifterna inom ramen för denna anställning sker på engelska är ett krav att den sökande uppvisar mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Kunskaper i svenska är meriterande. Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) - Linköpings universitet och här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet
Om anställningen
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
