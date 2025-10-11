Professionell servicepersonal för hotell, restaurang
Nordivox AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2025-10-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordivox AB i Uppsala Publiceringsdatum2025-10-11Om företaget
Vi är ett bemanningsföretag som tillhandahåller professionell och utbildad personal till några av Sveriges mest välkända hotell, restauranger och evenemang. Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet och service, oavsett uppdragets storlek.Om tjänsten
Som en del av vårt team kommer du att arbeta på olika platser såsom lyxhotell, restauranger, konferensanläggningar, konserter och företagsevent. Du representerar både vårt företag och kunden, och förväntas upprätthålla högsta servicenivå och yrkesstandard.Dina arbetsuppgifter
* Servering av mat och dryck enligt restaurangstandard
* Diskning och hantering av köksutrustning
* Mise en place och dukning före service
* Gästbemötande och professionell kundservice
* Samarbete med kockar, bartenders och annan personal
* Städning och återställning efter avslutat pass
* Stöd vid eventlogistik, riggning och avriggning (vid konserter och större event)
* Hantering av beställningar, bufféer och specialönskemål
* Upprätthållande av hygien- och säkerhetsstandarder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: annons@nordivox.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordivox AB
(org.nr 559323-5640) Arbetsplats
Uppsala Jobbnummer
9552187