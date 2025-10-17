Produktutvecklare R&D Ledson Lights
Ledson Lights AB är ett snabbväxande företag inom fordonsbelysning och en del av den globala industrikoncernen VBG Group AB, med närvaro i 15 länder och ca 2 000 medarbetare. Vi utvecklar och marknadsför innovativ fordonsbelysning till eftermarknaden under vårt varumärke Ledson.
Om rollen
Vi söker nu en produktutvecklare med generalistprofil till vår R&D-avdelning i Åstorp. Tjänsten är en förstärkning av nuvarande R&D Manager och en nyckelposition för företagets framtid. Du kommer successivt ta över strategiskt ansvar inom produktutveckling, med fokus på att skapa användarvänliga, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar för fordonsbelysning - med hög estetisk kvalitet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktutveckling inom liknande tekniska områden, och att du kan bidra med både teknisk och kreativ kompetens.
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Åstorp, där R&D-teamet är baserat. För att samarbetet ska fungera väl och för att du ska komma in i rollen på bästa sätt, behöver du kunna vara på plats i Åstorp större delen av arbetstiden. Arbetsuppgifter
Produktdesign och utveckling av fordonsbelysning
Projektledning från idé till färdig produkt
Samverkan med leverantörer och interna avdelningar (inköp, försäljning, marknad)
Resor för leverantörsbesök i Asien och Europa
Teknisk dokumentation och certifieringsstöd
Bidra till att produkterna är användarvänliga, miljövänliga, kostnadseffektiva och estetiskt attraktiva
Strategisk planering och rapportering inom produktutveckling
Successiv övertagning av R&D Manager-rollenKvalifikationer
CAD eller motsvarande (ritning och konstruktion)
Industridesign eller motsvarande
Kunskap inom belysningsteknik
Fordonsel och fordonskunskap/intresse
Designkänsla och innovationsförmåga
Förståelse för affärsnytta och kundvärde
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av certifieringsprocesser, hållbarhetsarbete, testning är meriterandeDina personliga egenskaper
Ledarskap och god kommunikationsförmåga
Samarbetsinriktad och prestigelös
Strukturerad med förmåga att hantera många parallella uppgifter
Inkluderande teamplayer med förmåga att skapa engagemang
Självständig och initiativrik
Varför Ledson?
Vi är ett passionerat team med högt tempo, god sammanhållning och mycket kreativ frihet. Du kommer ingå i ett erfaret och kompetent team, och vi erbjuder en intressant roll i ett tillväxtföretag med spännande produkter och framtid, samt goda möjligheter till utbildning och utveckling. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, med CV och personligt brev som berättar om dig och varför du är rätt person för denna tjänst, till joinus@ledsonlights.com
.
Ansökningstid: Sista ansökningsdag 2025-11-30. Urval sker löpande.
Placeringsort: Huvudkontoret i Åstorp (på plats)
Omfattning: Heltid med flextid mellan kl. 07:00-17:00
Anställning: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: magnus@ledsonlights.com
