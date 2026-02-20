Produktutvecklare Namilift
2026-02-20
Nami Lift AB satsar framåt och stärker nu teamet inom produktutveckling och kvalitet. Vill du arbeta både praktiskt och teoretiskt med konstruktion, testning, typintyg och framtida produktutveckling? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen
Här får du en mixad roll där du får kombinera konstruktion, kvalitet, testning och utveckling. Det första året kommer fokus ligga på typningar och regelefterlevnad och att parallellt utveckla ytterligare modeller.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
* Driva typintyg och kontakt med extern typgranskare
* Säkerställa att produkter uppfyller nya EU-krav
* Arbeta enligt standarden EN 81-41
* Planera, genomföra och dokumentera tester
* Upprätta teknisk dokumentation, testrapporter och riskanalyser
* Bevisa och styrka lösningar genom korrekt dokumentation
På sikt innebär rollen även:
* Produktutveckling av nya och befintliga modeller
* Förbättring och optimering av befintlig produktion
* Kvalitetsarbete och hantering av reklamationer
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av konstruktionsarbete, gärna mot standarder (EN 81-41 är meriterande)
* Har arbetat med maskinkonstruktion
* Har goda kunskaper i CAD
* Har erfarenhet av testning, verifiering och dokumentation
* Har arbetat med riskanalyser
* Inte nödvändigtvis är utbildad ingenjör - erfarenhet väger tungt
Vi tror att du trivs både vid skrivbordet och ute i verkstaden. Du gillar att lösa tekniska problem, arbeta med prototyper och samtidigt säkerställa att allt uppfyller regelverk och krav.
Varför Nami Lift?
Här välkomnas du till ett familjärt bolag där teamkänsla och entreprenörskap genomsyrar!
Här får du:
* En nyckelroll i ett företag som satsar på framtiden
* Möjlighet att påverka konstruktion och produktutveckling
* Arbeta hands-on med egna tester och prototyper
* En långsiktig utvecklingsresa inom kvalitet och produktutveckling
* Vara med och säkerställa att framtidens lyftlösningar uppfyller morgondagens krav
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup med målet att få både människor och verksamheter att växa.
Övrig Info:
Ort: Tollarp
Start: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Anställningsform: Du börjar som konsult via Jefferson Wells med målet att övergå till Nami Lift efter provtid.
Lön: Individuell lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan genom att klicka på Ansök i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
0722316424
Är du intresserad ska du ansökan direkt, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
