Produktutvecklare Livsmedelsingredienser
2025-09-29
Vill du utveckla framtidens hållbara produkter - och samtidigt göra skillnad på riktigt? På Lantmännen Biorefineries blir du en del av ett team som kombinerar innovation, teknik och ansvarstagande för att utveckla framtidens biobaserade lösningar och livsmedelsingredienser. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en framtidsbransch där dina idéer kan bli verklighet och bidra till både hälsa och hållbarhet.
Produkterna utvecklas och framställs vid Biorefineries tre olika produktionsanläggningar med baljväxter samt vete och havre som råvara. I denna roll kommer du att arbeta med att utveckla våra produkter i kunders applikationer.
Det här kommer du att göra Som produktutvecklare på Lantmännen Biorefineries kommer du att arbeta i ett tvärfunktionellt innovations- och utvecklingsteam med fokus på att ta fram nya produkter från baljväxter och spannmål. Fokus i rollen är att arbeta nära vårt processteam men också produktion, marknad- & försäljning. Du kommer utveckla nya produkter framför allt inom baljväxter men även vete och havre. I rollen ingår det också att stödja och vara expert för vårt applikationsteam.
Du kommer att ha en tät dialog med både interna och externa intressenter - såsom produktion, kvalitet, marknad och kunder - för att säkerställa att våra ingredienser möter marknadens krav. Arbetet innebär både praktiskt laboratoriearbete och strategiskt arbete med projektledning och innovation
Du blir en del av vårt Innovations & Produktutvecklingsteam och rapporterar till Affärutvecklingschef. Placeringsort är antingen Lidköping eller Kimstad, beroende på din profil och preferens. Lidköping är meriterande, och är du baserad i Kimstad krävs veckovisa resor till Lidköping, uppskattningsvis två dagar i veckan.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- En akademisk utbildning inom livsmedel, kemi eller motsvarande område
- Erfarenhet av produktutveckling inom FMCG eller B2B-verksamhet, gärna inom livsmedelsingredienser
- Erfarenhet av projektledning där du drivit projekt självständigt från början till slut
- Erfarenhet av att genomföra kemiska analyser, med fördel kopplat till livsmedel
- Erfarenhet av samarbete med processutveckling och produktion
- Erfarenhet av kundkontakt eller nära samarbete med kommersiella avdelningar
- Erfarenhet av att arbeta i projektledningssystem
- Professionell kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du är:
- Nytänkande och kreativ med driv att utforska nya lösningar
- Relationsskapande och trivs med många kontaktytor, både internt och externt
- Begreppstänkande och kan förklara, sammanfatta och administrera komplexa resultat på ett tydligt sätt
- Strukturerad och metodisk, med god förmåga att planera, organisera och prioritera projekt
- En lagspelare som gärna delar kunskap och samarbetar i ett mindre team.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag.
Låter det intressant? Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart möjligt men senast torsdag 9/10. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras alkohol- och drogtest samt en bakgrundskontroll via våra externa leverantörer.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Malin Allard på malin.allard@lantmannen.com
. Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se
Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr. Ersättning
