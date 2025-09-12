Produktutvecklare Kemi - Rekal
2025-09-12
Om rollen
Detta är en specialistroll för dig med goda kunskaper i kemi som vill arbeta med produktutveckling av rengöringsprodukter anpassade för professionella användare. Du kommer att bli en viktig del av ett litet men erfaret R&D-team och arbeta praktiskt i labb såväl som tvärfunktionellt med kollegor inom sälj, teknik och inköp.
Du ansvarar för att driva produktutveckling från idé till färdig produkt - med fokus på formulering av kemiska produkter, val av råvaror och lösningar som möter kundernas behov och miljökrav. Rollen kräver initiativförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt, där du självständigt identifierar förbättringsmöjligheter och tar ansvar för att förverkliga dem.
Du arbetar nära leverantörer, håller dig uppdaterad om ny teknik och metoder och har möjlighet att påverka både innehåll, funktion och förpackning i de produkter som når marknaden.
Ansvarsområden: Driva utveckling och förbättring av kemiska produkter i linje med marknadens behov.
Formulera produkter med rätt kombination av tensider, alkali, doftämnen och tillsatser.
Utföra labbarbete, stabilitetstest, rengöringseffekttest och provblandningar.
Vara kemisk rådgivare i val av råvaror och metoder.
Samarbeta nära med sälj, teknik, produktion och kunder.
Delta i utvärdering av råvaror och förpackningslösningar.
Delta i uppskalning från labb till produktion.
Bistå med kemikompetens.
Din profil
Vi söker dig med gedigen kemikompetens och erfarenhet av produktutveckling i labbmiljö. Du är nyfiken, praktisk, lösningsorienterad och trivs i en miljö där varje medarbetare bidrar till helheten. Du har förmåga att arbeta självständigt, men också nära andra funktioner, och drivs av att se dina idéer bli verklighet i form av färdiga produkter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har: MSc inom Kemi eller motsvarande.
Minst 2 års erfarenhet av produktutveckling gärna inom kemi
Erfarenhet av formulering av kemiska produkter (gärna med tensider).
Praktisk labberfarenhet, gärna med provblandning.
God dokumentationsvana och kunskap i Office och databaser.
Meriterande: erfarenhet av testning mot standarder (t.ex. EN), miljömärkning av produkter, utvärdering av råvaror ur miljöhänseende, samt uppskalning till produktion.
Flytande i svenska och engelska, både tal och skrift.
Ansök här
Intresserad? I denna rekrytering samarbetar Rekal med SallyQ. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Ellinor Crafoord, ellinor.crafoord@sallyq.se
.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Om Rekal
Rekal är ett Familjeföretag som sedan 1987 har varit en ledande leverantör till professionella storkök inom hotell- och restaurangbranschen, livsmedelsindustrin och sjukvårdssektorn. De har lång erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa produkter och system för hygien och rengöring. I deras moderna produktionsanläggning i Gnesta arbetar teamet med att kontinuerligt utveckla och tillverka innovativa produkter som är noggrant anpassade för den nordiska marknaden och dess höga krav på hygien och kvalitet.
Rekal är ett av Sveriges ledande företag i branschen, deras kompetens och miljöinriktning har fört dem till en position som marknadsledare på den offentliga sektorn. De expanderar samtidigt inom den privata sektorn och har etablerat avtal med flera framstående restaurang-, hotell- och cateringkedjor. Utöver verksamhet i Sverige finns Rekal även representerade i Norge, Island och Åland, samt i Estland, Lettland och Litauen. Ersättning
