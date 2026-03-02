Produktutvecklare inom mekanik
2026-03-02
Har du passion för mekanikkonstruktion och produktutveckling? Vill du vara med och forma framtiden inom försvarsindustrin och andra spännande teknikområden? Då har vi den perfekta möjligheten för dig hos oss på Combitech, en del av det välrenommerade företaget Saab.
Din roll som produktutvecklare
Vi söker fler skickliga produktutvecklare och konstruktörer till våra kontor i Lund och Växjö. Här erbjuder vi en kreativ arbetsmiljö där du får vara med och utveckla unika högteknologiska produkter till marina, aeronautiska, fordonsburna och industriella applikationer. På Combitech är du med och förbättrar teknikområden som gör världen både tryggare och bättre. Vi strävar efter att matcha uppdrag med din bakgrund och dina intressen för att du ska kunna växa och utvecklas.
Vem är du?
Vi söker flera mekanikkonstruktörer - både juniora och seniora - med relevant högskoleutbildning och erfarenhet av Inventor, SolidWorks, Catia eller Creo. Kunskaper inom svets, plåt eller elmekanik/kablage samt erfarenhet från fordons- eller försvarsindustrin är ett plus. Du är kommunikativ, initiativrik och har en stark förmåga att förstå och möta kundens behov. Flexibilitet och nyfikenhet är egenskaper vi värderar högt.
Är du redo att göra skillnad och utvecklas tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktpersoner: Alexander.karanfilovski (@) combitech.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Combitech AB
