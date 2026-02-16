Produktutvecklare inom mekanik
2026-02-16
Är du en driven produktutvecklare inom mekanik som söker nya möjligheter att växa och utvecklas? Hos Combitech i Jönköping erbjuder vi en unik chans att arbeta i teknikens framkant tillsammans med våra kunder, både inom försvar och civil industri, samt andra spännande områden. Här får du möjlighet att både utvecklas och inspireras i din yrkesroll. På Combitech i Jönköping arbetar du både med närhet till våra kunder samt har möjlighet att vara en del av våra större åtaganden där vi arbetar gemensamt från flera kontor för ett samlat uppdrag. Känns det lockande?
Din roll som produktutvecklare
På Combitech i Jönköping ser vi fram emot att stärka vårt team med en produktutvecklare som har specialisering inom mekanisk konstruktion. Som produktutvecklare hos oss är du aktiv i hela processen, från idéstadiet till den färdiga produkten, och vi värdesätter ett positivt arbetsklimat och en stark känsla av samhörighet i teamet. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla unika, högteknologiska produkter. Eftersom du kommer att bidra till att bygga upp en ny kompetens inom mekanikkonstruktion på kontoret, ser vi gärna att du har omfattande erfarenhet av att leda både dig själv och andra. Du bör ha erfarenhet av att arbeta självständigt samtidigt som du är en pålitlig lagspelare. Genom Combitechs gedigna kompetens inom mekanisk konstruktion på andra orter kommer du att ingå i nätverk och sammanhang där stöd finns tillgängligt, både vad gäller produktutveckling och disciplinexpertis.
Vem är du?
Du är en kommunikativ person som tar egna initiativ och trivs med projektbaserat arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer och har en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom maskinteknik. Några års arbetslivserfarenhet, särskilt inom fordons-, marina eller industriella applikationer. I rollen kommer du att arbeta tätt med beräkning, produktion, validering och systemleverantörer. Du behärskar minst ett av CAD-systemen CATIA, CREO eller NX.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Svante Arnesson , +46 734 186 491
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
