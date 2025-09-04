Produktutvecklare inom mekanik
2025-09-04
Är du en driven produktutvecklare inom mekanik som söker nya möjligheter att växa och utvecklas? Hos Combitech i Trollhättan erbjuder vi en unik chans att arbeta i teknikens framkant tillsammans med våra kunder, främst inom försvars- och fordonsindustrin, samt andra spännande områden. Här får du möjlighet att både utvecklas och inspireras i din yrkesroll. Känns det lockande?
Din roll som produktutvecklare inom mekanik
På Combitech i Trollhättan ser vi fram emot att förstärka vårt redan starka produktutvecklingsteam. Vi söker fler skickliga produktutvecklare och konstruktörer för att hantera de spännande arbetspaket vi driver från vårt kontor. Som produktutvecklare hos oss deltar du i hela processen från idé till färdig produkt, och vi värdesätter ett gott arbetsklimat och en stark teamkänsla. Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö där du får vara med och utveckla unika högteknologiska produkter. Din personliga utveckling prioriteras, och du blir en del av ett erfaret team inom mekanisk konstruktion.
Vem är du?
Du är en kommunikativ person som tar egna initiativ och trivs med projektbaserat arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer och har en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom maskinteknik. Några års arbetslivserfarenhet är meriterande, särskilt inom fordons-, marina eller industriella applikationer. I rollen kommer du att arbeta tätt med beräkning, produktion, validering och systemleverantörer. Du behärskar minst ett av CAD-systemen CATIA, CREO eller NX.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan. Urvalet sker löpande. Välkommen till Combitech!
Kom och gör skillnad
På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.
Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: Svante Arnesson - Trollhättan, +46 734 186 491
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Combitech AB
9492574