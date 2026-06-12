Produktutvecklare
ICA Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Kungälv Visa alla civilingenjörsjobb i Kungälv
2026-06-12
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ICA Reklam utvecklar och förvaltar de marknadsföringskanaler som möter butikernas kunder – alltid med hög kvalitet och ständig förnyelse i fokus. Nu söker vi en affärsdriven och kundorienterad produktutvecklare som kombinerar god kanal- och marknadsförståelse med analytisk skärpa och stark kommunikationsförmåga. Är du dessutom strukturerad, flexibel, ansvarstagande och gillar att leda arbetsgrupper genom utvecklingsinitiativ? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen:
I rollen kommer du ansvara för att utveckla ICA Reklams utbud av tjänster. Du driver utvecklingsprojekt hela vägen från idé och utveckling till implementering och förvaltning/support. Du säkerställer framdrift, håller intressenter uppdaterade och förankrar releaser som påverkar ICA Reklam och dess kunder. Produktutvecklingen som du ansvarar för är inom ICAs egna marknadsföringskanaler; exempelvis skyltar, displayer, web och reklamblad. Du blir en del av ett sammanhang där du arbetar nära andra affärsutvecklande roller, marknadsförare, produktionsledare, IT-roller samt externa leverantörer.
Dina ansvarsområden:
Driva affärsutveckling genom att planera och organisera utvecklingsprojekt från idé till produktion
Ansvara och leda projektmöten och workshops
Utbilda och leda förändring i nya arbetssätt och plattformar, tex genom att hålla i demos, utbildningar och ta fram kommunikationsmaterial
Skapa business case och projektpresentationer för beslutstöd
Vem är du?
Rollen passar dig som är affärsdriven och kundorienterad. Du är strukturerad och har lätt för att samarbeta med en förmåga att skapa delaktighet och engagemang.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från reklambyrå, marknadsavdelning eller annan kunddriven organisation
Erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt
Förmåga att driva utveckling, förvaltning, support samt avveckling av produkter
Erfarenhet av arbete i gränssnittet mellan IT och verksamhet
Förståelse och förmåga att resonera kring mätning av KPI:er (t.ex. CTR och ROAS)
Praktisk information och ansökan
Tjänsten är placerad i Kungälv med huvudsaklig närvaro på kontoret och möjlighet till viss distans.
Det här är en visstidsanställning från september 2026 till februari 2027 (tillträde enligt överenskommelse).
Intervjuer och urval sker löpande, med sista ansökningsdag 2026-06-16.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
ICA Reklam är ICAs inhousebyrå. Vi är en förlängning av ICAs marknadsavdelning och jobbar dagligen med alla ICAs olika bolag och inte minst alla butiker inom ICA.
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om rollen kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: boxhrsupport@ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Truckgatan 15 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälv Jobbnummer
9960749