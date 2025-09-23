Produktutvecklare - Bageri & Konditori
Engelhardt är ett svenskt livsmedelsföretag med över 60 års erfarenhet av att erbjuda skräddarsydda torra blandningar och ingredienslösningar till livsmedelsindustrin. Vi utvecklar, producerar och distribuerar funktionella och anpassade produkter inom bageri, hälsa och nutrition samt specialingredienser.
Vi har kontor och produktion i Göteborg och ett dotterbolag i Danmark. Sedan januari 2025 är vi en del av Bang & Bonsomer Group, en finsk koncern med verksamhet i nio länder. Genom samgåendet får vi tillgång till ännu fler resurser och möjligheter att utveckla innovativa och kundunika ingredienslösningar för livsmedelsindustrin.
Har du livsmedelsteknisk bakgrund/kompetens och passion för bakning? Hos Engelhardt får du möjligheten att samarbeta nära våra kunder och driva utveckling av deras produkter/koncept inom bageri & konditori tillsammans med engagerade kollegor.
Vi söker
Som Produktutvecklare hos oss har ett genuint intresse för bröd, degar och bakprocesser - och en lika stark nyfikenhet för hur teknik, råvaror och detaljer påverkar resultatet. Du brinner för att förstå hur ingredienser samverkar i bageriapplikationer - från funktion och smak till process och resultat. Du rör dig vant mellan provbageri, kunddialog och produktion och trivs med att förbättra både recept och processer. För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, ansvarstagande och samarbetsinriktad. Du gillar att se helheten - från råvara till färdig produkt - och du förstår värdet av att arbeta systematiskt, dokumenterat och i nära dialog med andra funktioner som kvalitet, inköp och produktion. Tjänsten tillhör affärsområdet Bageri & Konditori, men du kan också komma att bidra i andra produktutvecklingsprojekt beroende på behov. På sikt är målet att du arbetar fokuserat med bageriapplikationer. Tjänsten rapporterar till Head of Business Bakery & Confectionary. Detta är en fast tjänst, heltid med placering på vår sajt i Västra Frölunda. Någon resa då och då ut till kund kan bli aktuellt vid provbakning, leverantörsbesök och mässor. Bakgrund
Högskoleutbildning inom livsmedelsteknik, livsmedelskemi eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av bakning och produktutveckling inom bageri
Vana att arbeta nära produktion och kunder
Förståelse för hur ingredienser, process och recept påverkar kvalitet, smak och hållbarhet
Personliga egenskaper vi söker
Praktisk, lösningsorienterad och affärsmässig
Kommunikativ och trygg i kundkontakt
Strukturerad och noggrann men också kreativ
Samarbetsinriktad och engagerad i gemensamma mål
Vi erbjuder
På Engelhardt arbetar vi nära våra kunder och skapar lösningar med hög kvalitet. Vi är ett team med nära samarbete och korta beslutsvägar, där vi stöttar varandra, tar ansvar och drivs av utveckling. Här får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka - och vi ser till att ha roligt på jobbet! Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Då är du varmt välkommen med din ansökan via annonsen på recruitpartner.se snarast då vi gör ett löpande urval dock senast 25 oktober 2025. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Martina Nordberg på martina.nordberg@recruitpartner.se
