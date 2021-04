Produktspecialist med fokus på systemförvaltning - Transportstyrelsen - Datajobb i Norrköping

Transportstyrelsen / Datajobb / Norrköping2021-04-13Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Om jobbetVi söker en produktspecialist med fokus på systemförvaltning till Sjö och Luftfartsavdelningen i Norrköping. Du kommer att arbeta inom avdelningens produktområde som ansvarar för förvaltning av våra ca 50 It-applikationer samt vidareutveckling och nyutveckling.Sjö- och luftfartsavdelningen är en del av Transportstyrelsen och har som uppgift att utfärda tillstånd, genomföra tillsyn, skriva föreskrifter samt ansvara för registerhållning. Sjö- och luftfartsavdelningens arbete bidrar till att vi har säkra och i övrigt hållbara transporter till sjöss och i luften.Du kommer att ingå i en sektion, placerad på avdelnings stab, som förutom ansvaret för produktområdet även har förmågor som jobbar med verksametsarkitektur, informationssäkerhet och verksamhetsnära stöd.Som produktspecialist kommer du att jobba tillsammans med många olika kompetenser där ni gemensamt ansvarar för att förvalta, vidareutveckla och nyutveckla It-applikationer till stöd för sjö- och luftfartsavdelningen. Andra produktspecialister, systemutvecklare, test- och kravledare, verksamhets- och it-arkitekter är exempel på roller som du dagligen kommer att samarbeta med, allt detta i en nära dialog med vår sakverksamhet på avdelningen.Vi genomgår precis nu en förändringsresa där vi strävar mot att jobba i en effektivt projekt- och förvaltningsstyrning i ett agilt arbetssätt. Ett annat viktigt område i vårt fortsatta arbete är att vidare arbeta med åtgärder för att förbättra robustheten för de samhällsviktiga tjänster som vi tillhandahåller.Som medarbetare i vårt team kommer du att bygga upp en kunskap om sjö- och luftfartsavdelningens verksamhet. En viktig del är att vara ett stöd för verksamheten, förmedla deras utvecklingsbehov och medverka till lösningarna tillsammans med andra.Hos oss är du viktigGillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen.Du kommer attsamla in behov och bereda underlag för ändringar, effektiviseringar och nyutveckling av verksamhetens It-stödansvara för att driva och genomföra förvaltningsaktiviteter och utvecklingsbehovansvara för att testfall tas fram samt stödja vid test/verifiering av leveranservara stöd vid incidenter och felsökningdelta och hålla i olika möten, exempelvis förvaltningsmöten och superanvändarmötenupprätthålla och kvalitetssäkra dokumentationge användarstöd och vid behov hålla utbildning för verksamheten.Du måste haminst 4 års aktuell erfarenhet av arbete inom systemförvaltning eller aktuell erfarenhet förvärvat på ett sätt som vi bedömer likvärdigterfarenhet av standardiserade metoder för projektstyrning och/eller förvaltningsstyrninggod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.Det är meriterande om du också harerfarenhet av och kunskaper om agil systemutvecklingerfarenhet avkravarbetetestledningatt ge support och hålla i utbildningararbete med robusta och säkra it-lösningaratt leda komplexa/större uppdrag.Vi vill att duär flexibel. Trivs med varierande arbetsuppgifter och vill växa in i en roll som specialist för en eller flera applikationer.är självgående. Tar ansvar för dina uppgifter.är strukturerad. Tar tag i de problem som uppstår och löser dem på ett organiserat och strukturerat sätt.är initiativtagande. Verkar för att driva arbetet och myndigheten framåt.är service- och samarbetsfokuserad. Är kommunikativ och relationsskapande då du kommer att arbeta i ett team där ni tillsammans ska nå målet, samt kommer att ha mycket kontakt med användare och andra intressenter.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intresserad?Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi vill att du börjar så snart som möjligt. Vi tillämpar normalt provanställning.Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.Du är välkommen att kontakta sektionschef Elisabeth Alenbrand på 010 - 49 53 257, elisabeth.alenbrand@transportstyrelsen.se SACO Niklas Athley och ST Mats Anderzén nås via vår växel på 0771-503 503.Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.AnsökAnsök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2021-2891. Vi behöver din ansökan senast den 2 maj 2021. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.Välkommen att bli vår nya kollega!Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 2000.Verksamhetsområden:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i Norrköping.Läs mer om TransportstyrelsenKort om avdelning Sjö- och luftfartSjö- och luftfart utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom sjö- och luftfarten. Vi arbetar för en effektiv marknad med en sund konkurrens. Vi finns i Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö och har 350 medarbetare.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-13individuell lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Transportstyrelsen5689318