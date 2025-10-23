Produktspecialist inom medicinteknik
2025-10-23
Som produktspecialist hos B. Braun får du kombinera din affärsmässighet och ditt tekniska intresse för att göra skillnad. Du driver försäljning i region syd av lösningar inom titthålskirurgi och operationsutrustning - i en positiv kultur byggd på långsiktighet, ansvar och personlig utveckling.
Ditt jobb på B. Braun
Som anställd hos B. Braun kommer du att ha ansvar för ditt distrikt i södra Sverige och spela en avgörande roll som en länk mellan företagets innovativa lösningar och vårdens behov.
Området omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Ditt arbete kommer att innebära att bygga och upprätthålla relationer med läkare, sjuksköterskor och inköpare.
En betydande del av arbetet är att vara närvarande i operationssalen för att säkerställa att produkterna används korrekt och effektivt.
Du kommer att kombinera försäljningsarbete med att stödja vården genom att erbjuda utbildningar, introduktioner och tester av produkterna. Arbetet utförs i huvudsak självständigt men du en del av ett team med sex kollegor spridda över Sverige, där ni delar kunskap och stöttar varandra.
Totalt har företaget över 60 medarbetare i Sverige, och det finns även ett nära samarbete med kollegor i de nordiska länderna.
Är det här du?
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet inom försäljning och erfarenhet från att arbeta med medicintekniska produkter. Du har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en säljroll där du arbetar självständigt och målmedvetet för att utöka företagets marknadsandelar inom nya produktområden.
Goda kunskaper i svenska och engelska samt vana att använda Officepaketet och CRM-system är viktigt.
Hos B. Braun får du möjlighet att bygga förtroende genom att lyssna och förstå kunders behov. Din förmåga att kommunicera klart och engagerat blir en nyckel till framgång, samtidigt som din serviceanda hjälper dig att skapa långsiktiga relationer i en miljö som värderar samarbete och innovation.
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Det är viktigt att klargöra att rollen är för B. Braun och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
