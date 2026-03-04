Produktspecialist inom M365
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av M365 och vill fortsätta utvecklas inom området? Hos vår kund får du möjligheten att driva innovation och sprida kunskap om Microsoft 365-sviten. Bli en nyckelperson i att maximera nyttan av M365 för alla användare!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Du kommer vara ansvarig för att utveckla och förvalta koncernens M365 plattform, samt ansvara för att få hela koncernen att utnyttja applikationer som ingår i M365 enligt best practice och ta fram roadmaps. Vidare kommer du även att agerar tekniskt stöd i organisationen genom att skriva policys och riktlinjer.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Ta fram en roadmap för M365
Hålla utbildningssessioner som riktar sig direkt till slutanvändare
Föreslå och driva införandet av nya funktioner och applikationer
Säkerställa korrekt utveckling och underhåll av M365-sviten
Skriva policys och riktlinjer samt hantera konfigurationer
Sprida kunskap och best practice samt vägleda användare att utnyttja M365 på bästa sätt
Vi söker dig som
Har studerat IT eller ingenjör vid ett universitet eller har motsvarande arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper inom IT Service Management och ITIL
Har erfarenhet från systemadministration i M365-sviten och kan konfigurera enligt önskvärda inställningar
Har en allmän förståelse för informationssäkerhet (risk, efterlevnad och IT-säkerhetskrav)
Har god kunskap om dataskyddsbestämmelser
Talar och skriver svenska flytande då detta är koncernspråket som används
Tjänsten kommer även kräva utdrag ur belastningsregister samt kreditupplysning.
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet från applikationsutveckling (i Power Automate)
Har erfarenhet från slutanvändarutbildning och introduktion av nya funktioner och applikationer
Kan skriva shellscripts
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Stabil
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U8Z02X". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9777773