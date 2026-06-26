Produktspecialist inom decentrala energilösningar
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2026-06-26
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Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Inom vår produktorganisation arbetar vi med digitala tjänster och hårdvarunära lösningar kopplade till energiomställningen. Det kan exempelvis handla om lösningar som hjälper kunder att optimera sin energianvändning, koppla samman teknik, data och affär och skapa nytta i ett allt mer decentraliserat energisystem.Inom vår produktorganisation arbetar vi med digitala tjänster och hårdvarunära lösningar kopplade till energiomställningen. Det kan exempelvis handla om lösningar som hjälper kunder att optimera sin energianvändning, koppla samman teknik, data och affär och skapa nytta i ett allt mer decentraliserat energisystem.
Vi söker nu en Produktspecialist inom decentrala energilösningar som vill vara med och utveckla, förvalta och förbättra våra produkter i praktiken.
Om rollen
Är du en driven individ med en passion för energiomställningen? Vill du vara en del av en växande organisation som arbetar med innovativa lösningar för en hållbar framtid? Då kan det finnas en öppning för dig. Som Produktspecialist har du en viktig roll nära produkten, systemen och den dagliga verksamheten. Du bidrar med på ett strukturerat sätt med produktkunskap och tekniskt stöd i gränslandet mellan produktledning, produktutveckling och de operationella delarna av vår organisation men också ibland som stöd i dialogerna med kund.
Rollen passar dig som vill förstå hur produkten fungerar på djupet och som motiveras av att få saker att fungera i verkligheten, från system, data och teknisk konfiguration till dokumentation, arbetssätt och förbättringar.
Du kommer att arbeta nära produktägare och andra kollegor för att säkerställa att våra produkter är tydliga, användbara, väl dokumenterade och möjliga att vidareutveckla. Att bidra i det löpande operativa arbetet är en del liksom i utvecklingen av mer strukturerade arbetssätt för produktförvaltning och produktstöd i en verksamhet i utveckling.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera analys och struktur med praktisk problemlösning i ett högt tempo.
Dina arbetsuppgifter
Bygga upp och förvalta djup kunskap om våra produkter, tjänster och tekniska lösningar.
Arbeta operativt med produktdata, kundinformation, inställningar och konfigurationer i våra system.
Följa upp produktens tekniska prestation och operativa kvalitet, identifiera avvikelser och förbättringsbehov samt bidra till genomförandet av relevanta åtgärder.
Bidra till kravställning, prioriteringar och förbättringsarbete tillsammans med produktägare och utvecklingsteam.
Dokumentera funktioner, processer, användningsfall, produktförändringar och tekniska lösningar.
Säkerställa att instruktioner och produktdokumentation är uppdaterade, tydliga och tillgängliga.
Stötta interna team med utbildning och produktkunskap vid frågor kopplade till leverans, drift, support och försäljning.
Bidra vid lanseringar, förändringar och vidareutveckling av produkter och tjänster.
Samverka med interna funktioner såsom försäljning, kundservice, drift, leverans, teknik och affärsutveckling.
Hantera löpande operativa produktfrågor, inklusive samverkan med tekniska partners och stöd i leverans och driftrelaterade frågeställningar.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad, och lösningsorienterad. Du har lätt för att sätta dig in i nya områden och trivs med att arbeta nära både detaljer och helhet. Du behöver inte kunna allt från start, men du behöver ha ett starkt driv att förstå hur saker hänger ihop och hur de kan förbättras.
För att trivas i rollen tror vi att du uppskattar en dynamisk miljö där teknik, affär, kundbehov och drift samspelar. Du är analytisk och noggrann, men också pragmatisk och handlingskraftig. Du har förmåga att skapa struktur i komplexa frågor och kan kommunicera tekniska eller produktrelaterade ämnen på ett tydligt och engagerande sätt, anpassat efter olika målgrupper och sammanhang.
Du trivs i en organisation i ständig utveckling och förändring, där arbetssätt och produkter successivt byggs upp, förbättras och skalas.
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning, exempelvis Civilingenjör eller motsvarande.
Minst två års relevant arbetslivserfarenhet från en roll nära produkt, teknik, drift, leverans eller produktförvaltning.
God förståelse för tekniska lösningar, digitala tjänster, dataflöden eller systemnära arbetssätt.
Förmåga att arbeta strukturerat med analys uppföljning och dokumentation
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med flera olika funktioner.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Energibranschen, eller liknande.
Tekniska Produkter som kombinerar digitala tjänster, hårdvara, data och kundnära processer.
Teknisk produktförvaltning, produktstöd eller operativ produktutveckling.
System- eller datanära arbete kopplat till kundinformation, produktdata eller teknisk konfiguration.
SaaS, IoT, smarta hem, laddning, batterier, solenergi eller energistyrning.
Finska, då det kan vara relevant i vissa sammanhang.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med lösningar som är direkt kopplade till energiomställningen och framtidens energisystem. Du blir en del av en produktorganisation där digitala tjänster, teknik, affär och kundnytta behöver samverka för att skapa fungerande och skalbara produkter.
Du får en roll med många kontaktytor, stort lärande och möjlighet att påverka hur våra produkter förvaltas, förbättras och vidareutvecklas. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor i en verksamhet där utveckling, struktur och praktisk genomförandekraft är viktiga delar av vardagen.
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9980707