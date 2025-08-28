Produktspecialist Helsingborg
Produktspecialist till internationellt bolag via Jefferson Wells - Helsingborg
Ort: Helsingborg (3 dagar/vecka på plats)
Omfattning: Konsultuppdrag, heltid 40 h/vecka
Period: 8 september - 28 februari, med möjlighet till förlängning
Om uppdraget
Vill du bidra till att stärka medarbetarengagemanget och göra ett internationellt bolag till en ännu mer attraktiv arbetsgivare? Vi söker nu en erfaren Produktspecialist till ett globalt företag inom retail/consumer goods, med placering i Helsingborg.
Du blir en del av ett agilt produktteam som arbetar med att utveckla och förvalta en global portal för Compensation & Benefits - en modern digital lösning som gör det enkelt för medarbetare världen över att förstå och uppskatta sitt totala erbjudande från sin arbetsgivare.
Dina ansvarsområden
* Vara subject matter expert och stötta produktteamet med insikter, kontext och kravställning
* Samla in, analysera och dokumentera krav i Jira enligt etablerade arbetssätt
* Arbeta nära HR, produktägare och olika intressenter för att säkerställa att lösningen är både standardiserad och värdeskapande
* Tolka och förstå affärsprocesskartor för att bidra till ett effektivt och skalbart arbetssätt
Vi söker dig som har
* Flerårig erfarenhet som Produktspecialist eller motsvarande roll
* Gedigen erfarenhet av kravhantering och dokumentation i Jira
* Mycket goda analytiska färdigheter och förmåga att ställa rätt frågor för att driva standardisering
Förståelse för affärsprocesskartor och förmåga att omsätta dem till praktiska lösningar
Vi tror att du är kommunikativ, nyfiken och strukturerad. Du trivs i en internationell miljö, kan samarbeta med många olika intressenter och har förmågan att se helheten samtidigt som du är noggrann i detaljerna.
Låter det här som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller om hur det fungerar att arbeta som konsult är du välkommen att kontakta konsultchef Cecilia Lindgren på cecilia.a.lindgren@manpower.se
eller 070-378 27 27.
Jefferson Wells är specialister på att matcha erfarna konsulter med spännande uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV!
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vår unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och samtidigt erbjuda långsiktig karriärutveckling för våra kandidater.
Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över, och är en del av ManpowerGroup. Genom vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda många spännande uppdrag och matcha dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken.
