Produktspecialist
Jobbet.se Sverige AB / Kemiingenjörsjobb / Katrineholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Katrineholm
2026-07-23
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Katrineholm
, Eskilstuna
, Norrköping
, Köping
, Kumla
eller i hela Sverige
Är du kemist med ett tekniskt intresse och vill arbeta i en bred roll där produktutveckling, dokumentation, testning och kunddialoger möts? Hos Zeowater International får du kombinera kemi, teknik, analys och praktiskt problemlösande i en varierad vardag där du bidrar till att vidareutveckla och marknadsanpassa företagets vattenreningslösningar.Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Tillgång till rent vatten är en grundläggande rättighet som vi måste skydda för kommande generationer. Zeowater erbjuder effektiva och hållbara lösningar genom att använda naturens egna reningsverk för att säkerställa en livslång tillgång till rent vatten.
Zeowater är ett litet tillväxtbolag med stora ambitioner. Vi grundades 2009 som Eco Concept Earth och började vår resa med att marknadsföra ett nytt zeolit-fri-alternativ för vintervägar och -beläggningar med halkskyddsmedel. År 2021 markerade en avgörande milstolpe för oss med lanseringen av ett unikt vattenreningsfiltersystem. Detta system erbjuder en ekonomisk, hållbar och cirkulär lösning för förorenade vattendrag och industrier och överträffar många etablerade produkterbjudanden.
Om rollen
Som produktspecialist arbetar du nära vår produktutvecklingschef och säljavdelning och bidrar till utveckling, produktion och försäljning. Du blir en viktig del av arbetet med att utveckla och förbättra företagets kemiska och tekniska lösningar, där du kombinerar din kemiska kompetens med ett tekniskt intresse. Du är delaktig i hela produktens livscykel – från analys av kemiska processer och forskningsresultat till produktutveckling, testning, dokumentation och färdig lösning. Du tar fram teknisk och kemisk dokumentation, produktblad och kalkyler samt omsätter laboratorieresultat och tekniska underlag till praktiska tillämpningar. Rollen innebär även tekniskt stöd till säljavdelningen, arbete med komponenter, CAD-ritningar och tekniska konstruktioner samt att representera företaget vid kundmöten, utbildningar och presentationer.
Om dig
För att lyckas i rollen har du en akademisk utbildning inom kemi, kemiteknik eller processteknik samt minst ett per års arbetslivserfarenhet från en liknande roll där produktutveckling och marknadsetablering stått i fokus.
Vi tror att du är en person som:
Är självgående och initiativtagande – du väntar inte på nästa uppgift utan identifierar själv vad som behöver göras och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
Skapar struktur i komplexitet – du trivs med att organisera information, tekniska underlag och processer i en föränderlig miljö och kan omvandla idéer till konkreta lösningar.
Är nyfiken och lösningsorienterad – du vågar testa nya angreppssätt, tänka kreativt och hitta vägar framåt även när lösningen inte är självklar från början.
Har gott omdöme – du kan avgöra när det är viktigt att följa etablerade arbetssätt och när det finns utrymme att tänka nytt och föreslå förbättringar.
Är prestigelös och flexibel – du uppskattar en bred roll med varierande arbetsuppgifter och bidrar där behovet är som störst, oavsett om det handlar om tekniska analyser, praktiskt arbete eller kunddialoger.
Är pedagogisk och kommunikativ – du kan förklara avancerad teknik på ett enkelt och tydligt sätt och anpassar din kommunikation efter mottagaren, från tekniska specialister till kunder och samarbetspartners.
Arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet – du har känsla för detaljer samtidigt som du behåller helhetsperspektivet och säkerställer att det du levererar håller hög kvalitet.
Vi erbjuder
Du kommer in i ett etablerat företag i en hög tillväxtfas. Du blir en del av en verksamhet där innovation och problemlösning står i fokus och där du har möjlighet att påverka både produkter och arbetssätt. Här finns en möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Övrig information
Tjänsten är på heltid, tillsvidare med tillträde och lön enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad på vårt laboratorium i Katrineholm.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jobbet.se, Sofie Skaränger på sofie.skaranger@jobbet.se
eller på mobilen 0703-426600.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom kemi, kemiteknik eller processteknik
Minst ett par års erfarenhet från en liknande roll
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
CAD och teknisk konstruktion
Vattenrening eller processindustri
Pumpteknik, VVS, automation eller el
Produktionsteknik eller produktutveckling
Marknad, teknisk försäljning eller kundnära arbete
Erfarenhet av utbildning, presentationer eller tekniska genomgångar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zeowater international AB Jobbnummer
10009882