Produktspecialist
Randstad AB / Civilingenjörsjobb / Gävle Visa alla civilingenjörsjobb i Gävle
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Söker du en ny utmaning där du får agera spindeln i nätet hos ett framgångsrikt och globalt företag? Vi söker nu en driven och självgående produktspecialist som brinner för att skapa goda relationer och leverera förstklassig service. I rollen arbetar du i ett högt tempo där du själv driver försäljningsprocesser och stöttar organisationen globalt. Du erbjuds en tjänst med stor frihet under ansvar, vilket ställer krav på din förmåga att strukturera och driva processer från start till mål.
Uppdraget är planerat att starta i augusti och till en början 6 månader. För rätt person finns sedan goda möjligheter till förlängning. Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2026-08-02. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström, amanda.lindström@randstad.se
eller Madeleine Scherling madeleine.scherling@randstad.se
. Då det är semesterperiod kan det ta lite längre tid att få svar.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss med konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Vi är din karriärpartner som främjar balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina professionella mål.
Ansvarsområden
Driva och följa upp egna försäljningsprocesser från start till mål.
Förslag på kundanpassade ordrar i dialog med interna kollegor
Ge professionell service till kunder och interna samarbetspartners globalt.
Administrera ordrar samt kontrollera och uppdatera leveransstatus.
Upprätthålla och utveckla goda affärsrelationer med företagets globala enheter.Kvalifikationer
Du behärskar engelska och svenska obehindrat i tal och skrift, då detta är koncernspråket
Du är en strukturerad person som är van vid att ta helhetsansvar och driva processer i mål.
Vi välkomnar både juniora och seniora kandidater som besitter rätt driv och inställning.
Erfarenhet från liknande roller eller arbete inom ett producerande bolag är meriterande.
Teknisk kunskap är meriterande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f0b9af51-a23d-4bbb-9a69-bf9cfa68e199
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9984223