Produktspecialist
OnepartnerGroup Sydost AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-29
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Produktspecialist – driv affären framåt tillsammans med vårt säljteam.
ABENA AB tillhör den danska familjeägda koncernen ABENA och har cirka 150 medarbetare i Sverige. Med verksamhet i Växjö och Kisa, inklusive egen produktion, levererar vi vård- och förbrukningsartiklar till både offentlig sektor och näringsliv. Vi förenar internationell närvaro med flexibilitet och nära kundfokus.
Just nu söker vi en affärsdriven Produktspecialist som vill kombinera klinisk kompetens med starkt kommersiellt fokus och bidra till att utveckla vår affär inom vård och omsorg. En roll för dig som vill göra skillnad nära kunden och samtidigt driva tillväxt tillsammans med oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Som Produktspecialist har du en affärsdriven roll med ansvar för att utveckla affären och öka användningen av företagets produkter inom vård och omsorg. Du arbetar nära kunderna och kombinerar klinisk kompetens med ett kommersiellt perspektiv för att skapa värde och driva tillväxt tillsammans med säljorganisationen.
Ansvar omfattar implementering av produkter samt ett proaktivt arbete med att identifiera behov, utvecklingsmöjligheter och förbättrade arbetssätt. I rollen stöttas kunder och säljteam i kunddialoger, möten och upphandlingar samt genomförs produktutbildningar som ett verktyg för att skapa förståelse och driva förändring i verksamheterna.
Du deltar i utvecklingen av befintliga affärer och avtal. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och rollen innebär även att man ingår i ABENAs globala sjuksköterskenätverk. Den är också en aktiv del av försäljningsarbetet, där specialistkompetens används för att skapa efterfrågan och affärsnytta genom att koppla produkter och arbetssätt till kundvärde.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Legitimation som sjuksköterska
Erfarenhet av relationsskapande arbete och kundnära samverkan
Stark kommunikativ förmåga och vana att anpassa budskap till olika målgrupper
Erfarenhet av att presentera, utbilda och skapa förtroende i dialog med sjuksköterskor, enhetschefer mfl.
God förståelse för vårdens organisation, beslutsvägar och arbetssätt
Förmåga att kombinera klinisk kompetens med ett affärsmässigt perspektiv
Ett affärsdrivet och resultatorienterat arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat
Erfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet
Kompetens inom inkontinensvård, urologi eller närliggande specialistområde ses som mycket meriterande.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är en engagerad och affärsorienterad sjuksköterska som vill skapa värde för kunder och bidra till vårdens utveckling. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att bygga förtroende samt omsätta klinisk kunskap till konkreta lösningar i dialog med olika intressenter.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trivs i en roll där du kombinerar specialistkompetens med affärsfokus. Du är relationsskapande, lösningsorienterad och drivs av att utveckla affärer genom att tydliggöra kopplingen mellan produkt, arbetssätt och kundnytta.
Vad vi erbjuder:
Hos ABENA blir du en del av ett växande och framgångsrikt bolag där du som Produktspecialist får en central, affärsnära roll. Du kombinerar klinisk kompetens med ett starkt kund- och affärsfokus och arbetar nära kunder och säljorganisation för att skapa värde och driva tillväxt.
Rollen ger dig möjlighet att bidra med specialistkunskap i en självständig och varierad tjänst i en internationell koncern med stark laganda, korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Placeringsort: Stockholm med omnejd, Östergötland, Västmanland eller Närke, vi är öppna för andra orter vid rätt kompetens och erfarenhet. Resor förekommer i tjänsten.
Din ansökan
Detta är en direktanställning hos ABENA AB som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onepartnergroup.se%2F&data=05%7C01%7Cpamie.berglundmoe%40onepartnergroup.se%7C0b5c627c6dbc42f632da08dbd534e462%7C3f99a14678f443a6b7e3d6a08a703c09%7C0%7C0%7C638338195363432788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eUKyJRdme5JzxhZd4IJyr5Lu3lS6F51kO5be0llufRg%3D&reserved=0).
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi återkopplar via mejl eller telefon. I processen för kandidater som går vidare förekommer tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Rekryteringsprocessen pausas under veckorna 29–32 på grund av semesterperioden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsult,
Pamie Berglund Moe, 070-428 63 87, pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se
(mailto:pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.abena.se/
582 19 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abena AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Pamie Berglund Moe pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se +46704286387 Jobbnummer
9983943