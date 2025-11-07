Produktsamordnare till Returpack!
Produktsamordnare till Returpack!
Brinner du för hållbarhet och vill ha en roll där service, kvalitet och teknik möts? Som Produktsamordnare på Returpack blir du en viktig del av det svenska pantsystemet - ett av världens mest effektiva återvinningssystem för dryckesförpackningar. Här får du kombinera kundkontakt och problemlösning med ett meningsfullt uppdrag: att bidra till ett cirkulärt samhälle där varje burk och flaska får nytt liv.
Din roll
Som Produktsamordnare blir du en nyckelperson i vårt arbete med att kvalitetssäkra och ansluta produkter till pantsystemet. Du stöttar våra kunder så som bryggare, producenter och importörer att bli en del av pantsystemet. Rollen kombinerar kundkontakt, administration och teknisk förståelse i en spännande och varierad vardag. Som Produktsamordnare blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitetsmedvetenhet och serviceanda står i centrum. Arbetet sker på plats i våra lokaler i Norrköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera inkommande ärenden via telefon och mail
Ge rådgivning och support till producenter, importörer och andra aktörer
Genomföra produktkontroller och tester tillsammans med kollegor i labb och produktion
Utföra administration och registrering i våra interna system
Samarbeta med både interna funktioner och externa kontakter inom pantsystemet
Vid behov ersätta kollega inom kvalitetsteknik, t.ex. vid provtagning i produktion
Tjänsten är en visstidsanställning under 2026, med eventuell möjlighet till fast anställning därefter.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och varierade arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann - men också flexibel, nyfiken och van vid att ta egna initiativ. Du har ett öga för detaljer och trivs med att lösa problem i en vardag där tempot kan växla.
Vi tror att du har en utbildning inom kemi eller teknik, minst på gymnasienivå. Vidare har du antingen en relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet från teknisk kundsupport, labb eller kvalitet/miljöarbete inom industrin. Du är van att arbeta med administrativa uppgifter i olika system, behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i Office-paketet.
Om Returpack/Pantamera
Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB. Vi är ett privatägt företag, där våra ägare är branschorganisationerna Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna. Vi driver idag ett godkänt retursystem för dryckesförpackningar med pant. Sedan starten 1984 har vi tillsammans med andra aktörer i värdekedjan ständigt utvecklat pantsystemet. Med 90 anställda och en omsättning på drygt 4 miljarder är Returpack/Pantamera ett av de större företagen i Norrköping och i Östergötland.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete och innovation står i fokus. Vi tror på att främja personlig tillväxt och värdesätter våra medarbetares välbefinnande. På Returpack/Pantamera har vi fina förmåner som friskvårdsbidrag, individuell kompetensutveckling och god gemenskap. Hos oss möts en mångfald av människor och kompetenser; logistiker, IT-utvecklare, operatörer, marknadsförare, tekniker och ekonomer. För att nämna några. Vi finns i moderna, trivsamma lokaler på cykelavstånd från Norrköpings innerstad och centralstation.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Returpack/Pantamera.
Sista ansökningsdag är den 30 november 2025. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
