Produktsamordnare inom cybersäkerhetsstöd
2025-09-18
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som produktsamordnare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att förvandla kunskap och expertis till konkreta produkter, tjänster och stödmaterial.
Du kommer att arbeta nära våra cybersäkerhetsspecialister inom informationssäkerhet, it- och ot-säkerhet och säkerhet i leveranskedjor. Arbetet omfattar att paketera kunskap i målgruppsanpassat format till exempel:
- Metodstöd och vägledningar
- Utbildningar och övningar
- Rådgivning och aktörsrelationer
- Föreskrifter och normering
- Kommunikation, kampanjer och webbinarier
Arbetsuppgifterna varierar men kan bland annat omfatta:
- analysera behov av förbättringar i befintligt stöd
- genomföra förbättringar i befintligt stöd med grund i analysen, intressenternas behov och omvärldens krav
- Tillsammans med cybersäkerhetsspecialister ta fram stöd till våra målgrupper via exempelvis webbinarier, nätverk, rådgivning, utbildningar och vägledningar.
- Utveckla nya produkter, tjänster och samverkansformer
- Utveckla systemstöd och digitala verktyg
- stötta verksamheten med kunskap inom ditt specialistområde
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller annan relevant erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning, samordning eller digital produktutveckling. För att lyckas i rollen krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda och samordna inom områden som produkt- och tjänsteutveckling, kundrelationer och kundhantering, rådgivningstjänster eller kundstöd, stödmaterial och vägledningar, utbildning och övning.
- Förmåga att planera, strukturera och driva utvecklingsarbete i nära samverkan med ämnesspecialister.
- God vana att arbeta med målgruppsanpassad kommunikation - omvandla ibland komplicerat innehåll till lättförståeliga och användarvänliga produkter.
- Erfarenhet av produktutveckling som möter både interna krav och målgruppens behov.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Vi söker dig som vill vara med och utveckla värdeskapande stöd för organisationer som verkar i en snabbt föränderlig hotmiljö. Du är nyfiken, lösningsinriktad och redo att bidra. Du trivs med att arbeta i grupp och kan bidra till andras utveckling. Du är flexibel och kan arbeta i ett sammanhang med förändring och snabb utveckling. Det kräver att du har förmåga att parallellt kan vara strukturerad och ha fokus på målet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Enheten för systematisk cybersäkerhet är en del av Verksamheten för strategisk cybersäkerhet. Vi ansvarar för att ta fram föreskrifter, ge råd och stöd samt erbjuda utbildning till samhällsviktiga aktörer och andra organisationer. Vårt arbete omfattar, informationssäkerhet, it-säkerhet, ot-säkerhet och säkerhet i leveranskedjor. Vi stöttar våra målgrupper genom rådgivning, metodstöd, vägledningar, utbildningar, nätverk och annan kommunikation - alltid med ett helhetsperspektiv.
Det pågår en utredning om att flytta hela eller delar av cyberverksamheten på MSB till FRA, vilket kan komma påverka tjänstens placering framöver.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Erika Oscarius. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST, Josefin Berglund och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via
växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 9 oktober 2025 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
