Produktrevisor för kontroll och inspektionsverksamhet
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Falköping
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett ledande forskningsinstitut som bidrar till framtidens hållbara infrastruktur? Som Produktrevisor på RISE har du ett självständigt och intressant arbete med ansvar för inspektioner på plats hos tillverkare och importörer samt delaktig i provning och certifiering av plaströr, plaströrsprodukter eller VA-produkter. Rollen erbjuder stor variation och frihet med regelbundna resor både nationellt och internationellt. Du kan utgå hemifrån eller från något av våra kontor i Göteborg eller Borås.
Om oss Avdelningen Infrastruktur och Betongbyggande bedriver forskning och utför uppdrag inom områdena infrastruktur, anläggning och bygg. I avdelningen ingår enheten Infrastruktur och Utveckling, där denna roll är placerad. Vi erbjuder bland annat tjänster inom opartisk provning, besiktning och certifiering med syfte att verifiera att produkter uppfyller ställda krav, främst inom områdena plaströr, plaströrsprodukter eller VA-produkter. Inom enheten är vi 25 engagerade ingenjörer och tekniker och eftersom vi upplever fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster vill vi självklart fortsätta växa.
Om rollen - Plaströr & VA-produkter I tjänsten som Produktrevisor erbjuds du ett väldigt fritt och självständigt arbete. Kundrelationen är i fokus och rent praktiskt innebär det att du återkommande genomför inspektioner hos tillverkare, grossister eller importörer av plaströr, plaströrsprodukter eller VA-produkter som vill möta den nordiska marknadens produktkrav. Under besöken säkerställer du att kunden uppfyller certifieringskraven. Du kommer hjälpa våra kunder förstå på vilket sätt vi kan bistå dem att hålla sig uppdaterade kring befintliga och kommande krav. Du bidrar också till nya affärer genom att arbeta uppsökande för att etablera nya kundrelationer, att marknadsföra och presentera våra erbjudanden till nya och befintliga kunder.
Du kommer besöka många olika bolag och få insyn i deras verksamheter vilket ger dig en stor variation. Du får stor frihet och eget ansvar för att styra och planera dina besök. Du har alltid kollegor i teamet och närmsta chef att tillgå bara ett telefonsamtal bort för stöd, rådgivning eller annat. Flera av våra revisorer utgår från sitt hemmakontor, och placeringsort för tjänsten är därför flexibel. För att ha tillgång till våra kontor de dagar du inte är på kundbesök är det en fördel om du bor nära Göteborg eller Borås. Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning görs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Ta chansen att kliva in i en viktig roll, i en verksamhet som möjliggör allt längre livslängder på produkter och system. Tillsammans bidrar vårt arbete till en sund utveckling av framtidens hållbara infrastruktur.
Vem är du? Vi tror att du har en eftergymnasial ingenjörsutbildning från högskola, yrkeshögskola eller motsvarande inom ett relevant område och att du har teknisk kompetens och ett genuint intresse för de produkter som förekommer inom plaströr eller plaströrsprodukter och VA-teknik.
Det är naturligtvis meriterande om du har erfarenhet av relevanta standarder och metoder samt av certifiering och ackreditering. Har du även erfarenhet av att skriva offerter och trivs med att driva kundprojekt och affärer är det ett extra plus. Du har en hög IT-vana och har lätt för att ta till dig nya processer och rutiner. Eftersom resor är en naturlig del av tjänsten krävs det att du har B- körkort och att du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att bli framgångsrik i rollen är du social och trivs med ett självständigt arbete, där du planerar dina dagar och styr din tid. Du är strukturerad och noggrann och håller fokus på kvalitet och goda kundrelationer. Du har förmåga att planera ditt arbete effektivt och tar ansvar för dina uppdrag. Din tekniska förståelse är hög och du räds inte för att ta itu med uppgifter som du inte ställts inför tidigare. Du trivs i mötet med kund, är öppen och trygg i din själv, och är mån om att hålla en tydlig och relationsskapande kommunikation
Välkommen med din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten kontakta rekryterande chef Daniel Nensén Lagnefors, +46 73 075 39 21. I RISE rekryteringsprocesser efterfrågar vi inte ett personligt brev. I stället ber vi dig besvara ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att bättre förstå din kompetens och erfarenhet i relation till den utlysta tjänsten. Sista ansökningsdag är 25e februari, 2026.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO 010 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, 010-5165161. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170878-1824066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
A Working Lab Sven Hultins Plats 5 (visa karta
)
412 58 GÖTEBORG Jobbnummer
9723230