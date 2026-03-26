Produktledare / Product Manager till Percepio
2026-03-26
Produktledare / Product Manager B2B mjukvara till Percepio
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare / enligt överenskommelse
Om jobbet
Percepio är ett svenskt produktbolag inom observability för embedded software. Vi utvecklar verktyg som hjälper utvecklare att förstå och analysera runtime-beteendet i komplexa inbyggda system, från utveckling och test till driftsatta produkter i fält.
Nu söker vi en produktledare / product manager som vill vara med och bygga en tydligare, mer strukturerad och skalbar produktfunktion i nära samarbete med vår vd och vår grundare/CTO. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande i ett mindre, teknikdrivet bolag.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
driva planering, prioritering och uppföljning av produktarbetet
samla in och strukturera kund- och marknadsfeedback
omsätta behov och insikter till tydliga krav och specifikationer för utveckling
bidra till roadmap-beslut och tvärfunktionell tydlighet mellan produkt, utveckling och kommersiellt arbete
delta i kunddialoger, demoaktiviteter och feedbackloopar
bidra till att bygga en långsiktigt hållbar och effektiv produktfunktion.
Vi söker dig som
har erfarenhet av produktledning, product management eller product owner-arbete inom B2B-mjukvara
är strukturerad, pragmatisk och genomförandestark
har god teknisk förståelse och gärna egen bakgrund inom mjukvaruutveckling
trivs nära både produkt, användare och utvecklingsteam
kan skapa struktur utan att skapa byråkrati
kommunicerar väl på engelska i tal och skrift.
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
developer tools, embedded systems eller annan tekniskt avancerad mjukvara
kvalitet, test, CI/CT eller närliggande områden
miljöer med höga krav på tillförlitlighet eller regulatorik
arbete nära ingenjörer och användare i hands-on produktroller.
Vi erbjuder
Du får en nyckelroll i ett litet och erfaret team med stark teknik, internationella kunder och korta beslutsvägar. Hos oss får du stort eget ansvar, nära samarbete med ledningen och möjlighet att påverka både produktens riktning och hur vi arbetar framåt.
Placering
Västerås / hybrid. Vi ser gärna att du finns i Mälardalen och kan arbeta på plats regelbundet.Så ansöker du
Skicka CV eller LinkedIn-profil samt en kort motivering till varför rollen passar dig till career@percepio.com
Ange gärna tillgänglighet och ort. Originalannonsen ber också kandidater att dela exempel på relevant produktarbete och önskat ersättningsspann.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: career@percepio.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Product Lead".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Percepio AB
