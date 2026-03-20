Produktledare mot högriskämnen
2026-03-20
Nu söker vi en ingenjör med erfarenhet av processorienterat arbetssätt och med en stark drivkraft för militära materielsystem och dess användning. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara personen vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Vi söker dig som redan idag arbetar på en senior nivå inom systemarbete och vill ta ett större tekniskt ansvar i en verksamhet där dina beslut får långsiktig betydelse.
I den här rollen driver du tekniska vägval inom CBRN(skydd mot Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära ämnen) och säkerhets- och underrättelseförband , från tidiga koncept till och med anskaffning. Dina uppgifter är systemövergripande från kravbild och arkitektur till livscykelarbete , för att säkerställa att lösningar håller över tid - tekniskt, operativt och säkerhetsmässigt.
Du är en nyckelperson i gränslandet mellan teknikutveckling, anskaffning och vidmakthåll av systemen inom Försvarsmakten. Med din erfarenhet utmanar du befintliga arbetssätt och tekniska lösningar, sätter riktning och fattar designbeslut som påverkar både pågående och framtida system. Rollen innebär även att du företräder organisationen i både nationella och internationella sammanhang. Det här är en möjlighet för dig som vill använda din kompetens där den verkligen spelar roll - och samtidigt vara med och forma Försvarsmaktens framtida förmågor.
Tjänsten är placerad i Östersund.
Om dig
Vi söker dig som har flera års relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av tekniskt systemarbete. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av processorienterat arbetssätt. Tjänsten ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Det är meriterande om du har god kunskap om de aktuella materielsystemen och dess användning, samt kunskap om rollspelet mellan FMV, Försvarsmakten, och leverantörer. Vi ser gärna att du har medverkat vid målsättningsarbete och kravställning av militära system, samt har erfarenhet eller kunskap avseende grund- och förvaltningsdata och materielplaneringsprocessen. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap, ser vi det som en fördel. Det är även meriterande om du har kunskap om Försvarsmaktens markförbands, deras organisation och funktion.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad, har ett naturligt ledarskap, är flexibel, trivs med samarbete och alltid agerar med integritet. Du tar ansvar för dina uppgifter, kan prioritera i en dynamisk arbetsmiljö och bidrar till att skapa ett positivt och effektivt team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och växa i rollen, samtidigt som du arbetar tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter respekt, professionalism och ett gemensamt mål.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Läsa mer om verksamhetsområde Armé här: Armémateriel
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Therese Renström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se
