Produktledare med teknisk inriktning
Försvarets Materielverk / Datajobb / Älvsbyn
2026-03-12
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll som vill vara med och driva vårt arbete inom telemetri framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. På vår provplats i Vidsel, som förfogar över Europas största provområde över land, får du vara med och bidra till Sveriges framtid och totalförsvaret.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som produktledare hos oss får du jobba på en arbetsplats som är helt unik i sin utformning. Provplatsen har bland annat avancerade luftmål, rörliga markmål, tekniska system såsom radarstationer, ledningssystem och olika optiska system. Vi har en bred variation av kompetenser på provplatsen och i rollen som produktledare tillhör du sektionen för kommunikations- och telemetrisystem som är en del av teknisk enhet.
I din roll som produktledare har du ett övergripande designansvar för flera produkter inom flera produktområden ur ett livscykelperspektiv. Du kommer i rollen få utvecklas och utbildas inom teknikområdena. Du arbetar självständigt såväl som i team med att utveckla, vidmakthålla och följa upp produkten i linje med verksamhetens mål. Rollen innebär även att ta fram beslutsunderlag i form av analyser, rapporter och förstudier som stöd för system- och designledningens beslut. Som produktledare arbetar du nära teamet och stödjer arbetsledaren eller teamledaren i att leda gruppen mot uppsatta mål.
Rollen innebär även att du är delaktig när Försvarsmakten och andra externa kunder utprovar ny materiel, övar eller verifierar sin förmåga på Provplats Vidsel. På sektionen deltar du också i provverksamheten genom att leda och operera våra marksystem för att ta emot telemetridata (mätdata från sensorer) från kundernas och våra egna luftfarkoster. Sektionen ansvarar även för provplatsens flight termination system (FTS).
Tjänsten är placerad i Vidsel.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Du har teknisk arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att leda, planera arbete i ledande roller så som produktledare, arbetsledare, teamledare, projektledare eller teknisk projektledare. Du har även erfarenhet av arbete i projektform såväl som erfarenhet från att skriva tekniska rapporter eller förstudier. Tidigare har du erfarenhet av att analysera fel och brister och ta fram åtgärder för felavhjälpning. Vi ser att du har goda kunskaper i Office-paketet och att du även innehar B-körkort med manuell växellåda. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av användning av agila stödsystem som Atlassian Jira, MS Azure DevOps eller motsvarande. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av offentlig upphandling och likaså om du har projektledarutbildning eller ledarskapsutbildning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har god samarbetsförmåga, är självgående i ditt arbete och har en god förmåga att hantera komplexa problem. Du är strukturerad i arbetet och trivs med att leda andra.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluerings (T&E) provplats i Vidsel är en del av FMV och har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat, lågfjällsområde på totalt 1650 km2. Här finns mer än 60 års erfarenhet av verifiering och validering, VoV, av militära system. Provplatsen erbjuder Försvarsmakten samt externa kunder en möjlighet att utprova ny vapenmateriel, öva och verifiera förmåga.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kjell Lundberg, OFR/S Helén Gran, och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Mattias Lundström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
