Produktledare luftvärn inom ledningsstödsystem
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av arbete på myndighet och erfarenhet av projektledning? Vill du arbeta på en central nivå inom verksamhetsområde armémateriel med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som produktledare kommer du ha det tekniska designansvaret för luftvärnets markbaserade ledningsstöds- och sambandssystem där du arbetar brett med såväl teknisk ledning som systemledning, där du stödjer teknisk direktör, teknisk chef och/eller chefsingenjör med underlag och beredningar. Du har ett helhetsansvar för systemens livscykelplanering - från framtagning och utveckling till förvaltning över tid. Det innebär att du säkerställer att materielen uppfyller gällande lagkrav och är säker att använda - både som enskilt system och i samverkan med andra system och förband.
Du ansvarar för att föreslå och utveckla styrande dokument inom ditt område, såsom designregler och tekniska riktlinjer där du granskar beslut som påverkar designen och vid behov föreslår åtgärder för att säkerställa systemsäkerhet, användbarhet och teknisk samverkan. Du tar fram planer för verifiering och validering och sammanställer, tillsammans med test- och utvärderingsfunktioner, resultat och slutrapporter. Du ser till att produkt- och förnödenhetsdata hanteras korrekt och enligt gällande regelverk.
I rollen ingår att bidra till att ta fram projektdirektiv och övrig systemdokumentation såsom systemförsörjningsstrategier, målsättningar och studier. Du identifierar behov av forskning och utveckling samt följer omvärldsutvecklingen för att säkerställa att systemen förblir relevanta och moderna. Som produktledare samverkar du nära Försvarsmaktens designledning och fattar designbeslut.
Tjänsten är placerad under sektionschefen för produktstöd luftvärn och inom ditt tekniska ansvarsområde rapporterar du till teknisk chef inom verksamhetsområde armémateriel.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förekommer såväl nationellt som internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som FMV bedömer likvärdig. Vidare tror vi att du har relevant erfarenhet av projektledning och arbete på myndighet. Du behöver även ha kunskap om FMV:s arbetssätt och processer. Tjänsten ställer krav på god förmåga att kommunicera på såväl svenska som engelska i tal och skrift liksom B-körkort.
• Följande erfarenheter och kunskaper är meriterande:
• Erfarenhet av ledningsstödsystem och taktiska datalänkar med god systemkunskap inom produktområdet
• Erfarenhet av positionering (gps) tid och transmission för ledningsstödsystem luftvärn
• Erfarenhet av indirekt ledarskap
• Erfarenhet av materielplaneringsprocessen
• Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete (IT-säkerhet) för tekniska system
• Erfarenhet av programvaruutveckling
• Kunskap om markförbandens organisation och funktion
• Kunskap om relevanta författningar och regelverk
• Genomförd officersutbildning
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och tar stort ansvar för din uppgift, du driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har förmåga att engagera och motivera andra i dialog och du är kunskapsresurs som har mod att agera utifrån din specialistkompetens. Vidare har du ett brett perspektiv på frågor och ser sakers långsiktiga betydelse samt vidare konsekvenser och du agerar utifrån det.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Läs mer på vår hemsida: Armémateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper
• Våra fackliga företrädare är SACO Gunnar Östermark, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Pierre Königsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta tf. sektionschef Camilla Gustafsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anna Petersson på petersson@rmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9786372