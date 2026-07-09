Produktledare Land Communications
Saab Aktiebolag / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-07-09
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Du kommer i rollen som produktledare för våra lösningar inom kommunikationssystem leda vårt arbete inom området Land Communications. Det är inom det området som vår avdelning utvecklar och levererar olika kommunikationssystem som utgör en kritisk del i många av våra kunders system.
Våra integrerade nätverksbaserade kommunikationslösningar består ofta av flera delsystem där taktiska radiolösningar, intercom-system, satellitkommunikation och 5G är några av de teknologier som används och våra kunder följer teknikens utveckling med spänning så att utvärdera den utveckling som nu sker inom olika kommunikationslösningar kommer vara vitalt.
Rollen innebär ett ansvar att driva arbetet för våra produkter genom deras livscykler men även att följa och identifiera relevanta marknads- och teknikområden och dess trender, samt bedriva konceptstudier (CONOPS) kring hur lösningar tillämpas i kundmiljö och i olika applikationer.
Produktledaren har ett stort ansvar i att representera avdelningen i säljkampanjer där deras utpekade produkter ingår. Du förväntas bidra till dessa säljprocesser med teknisk expertis och kunskap inom ditt produktområde.
Du kommer jobba nära avdelningens ledning och styra teknikutvecklingen för våra erbjudanden och lösningar framåt. Vi jobbar kortsiktigt med att lösa våra kunders behov här och nu men även långsiktigt så vi vet vad vi kan erbjuda och kunna leverera i framtiden. Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker en senior ingenjör som jobbat med utveckling av produkter eller lösningar inom kommunikationsområdet och gärna har gedigen erfarenhet av militära kommunikationslösningar och produktionsutveckling mot försvaret. Då du både kommer leda utvecklingsarbetet och delta i våra säljkampanjer så ser vi gärna att du har erfarenhet inom ledning och styrning samt har en stark affärsmässighet i ditt arbetssätt. Du är intresserad av människan och verksamheten och har ett tekniskt intresse med dig in i rollen.
Vi ser det som mediterande om du har tidigare erfarenhet av systemingenjörsarbete inom försvarsindustrin och kännedom om FMV samt arbete inom Försvarsmakten.
Som person är du noggrann och ansvarstagande, du känner stort ägandeskap över dina arbetsuppgifter och fullföljer dina åtaganden. Det är en självklarhet för dig att jobba mot ekonomisk lönsamhet och detta gör du genom god affärsförståelse. Ditt arbete genomsyras av ett driv och lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar som dyker upp, ditt arbetssätt är strukturerat och du har en god förmåga att följa processer och rutiner. En förutsättning för denna roll är din goda kommunikationsförmåga där du kommunicerar på ett tydligt och obehindrat sätt på både svenska och engelska i tal och skrift.
Resor förekommer i tjänsten, därför är B-körkort ett krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att urvalsprocessen kommer att pågå under sommaren. Intervjuer beräknas genomföras i oktober.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9998721