Produktledare IT-kommunikationssystem
Försvarets Materielverk (FMV) / Supportteknikerjobb / Karlsborg Visa alla supportteknikerjobb i Karlsborg
2026-07-27
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Har du intresse för och erfarenhet av elektronik, kommunikationsteknik och tekniska system? På FMV:s provplats i Karlsborg får du leda utvecklingen av mät- och kommunikationslösningar som är avgörande för provning och verifiering av avancerad försvarsmateriel.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
I den här rollen blir du en viktig del av FMV:s verifierings- och valideringsverksamhet (VoV) och bidrar till att säkerställa att materiel och förmågor uppfyller Försvarsmaktens krav. Du ansvarar för systemlivscykeln inom funktionen IT, el och kommunikationssystem – från planering och utveckling till drift och underhåll – och arbetar nära projektteam, interna beställare och externa leverantörer.
Du planerar, leder och utvecklar tekniska system och mätförmågor som används vid provverksamhet, med ansvar för att leveranser genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav. Rollen omfattar även ekonomiskt ansvar, upphandlingar samt analys och beslutsunderlag inför investeringar och utvecklingsprojekt. Samtidigt följer du den tekniska utvecklingen inom området och bidrar till att utveckla provplatsens mättekniska förmåga.
Tjänsten är placerad vid provplatsen i Karlsborg, där du blir en del av en verksamhet med avancerad teknik och en central roll i utvecklingen av framtidens försvarsförmåga. Inrikes resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant IT-inriktad högskoleutbildning alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom data, elektronik och/eller kommunikationsteknik. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda projekt med projektmedarbetare eller annan relevant arbetsledande roll samt erfarenhet av att arbeta i projektplanteringsverktyg, så som MS Project eller likande system. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av arbete med fiberoptik, radiokommunikation och/eller erfarenhet av arbete med försvarsmaktens kommunikationssystem. Har du även erfarenhet av offentlig upphandling eller IT-ackreditering ser vi även positivt på det. Har du en projektledarutbildning eller motsvarande har kunskap inhämtad på annat sätt kommer även det att vara en fördel i tjäsnten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål, skapar engagemang och delaktighet samt är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter där du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Philip Blåder på mailto:Philip.Blader@fmv.se
eller via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta Åsa Strömhielm på mailto:asa.stromhielm@fmv.se
om du har frågor om rekryteringsprocessen. Under sommaren kan vi ha något förlängd svarstid.
#LI-Onesite #LI-ÅS1
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
546 34 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10011964