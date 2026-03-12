Produktledare Gemensamma Torpedsystem
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du ha en central roll i att säkerställa att ett torpedvapensystem fungerar hela vägen från klargörning och integration på olika plattformar till utvärdering av torpedskott? Då kan detta vara rollen för dig!
Saab Underwater Systems utvecklar och producerar både lätta torpeder (Saab Light Weight Torpedo) och tunga torpeder (Saab Heavy Weight Torpedo), samt kringutrustning och integrationsprodukter mot olika plattformar.
Detta är en central roll där du blir spindeln i nätet för produkterna inom gemensamma torpedsystem. Rollen innebär många kontaktytor, och det är därför viktigt att du är en skicklig kommunikatör och har god förmåga att samarbeta, både med interna samarbetspartners inom Saab och med våra kunder.
Som Produktledare för Gemensamma torpedsystem ansvarar du för produkter och system som:
Klargör torpeder
Torpedsimulatorer
Utvärderings- och utvecklingsverktyg
Integrationsprodukter
Arbetet inkluderar bland annat:
Ta fram och underhålla produkt- och förmågeplan samt roadmap, och säkerställa konkurrensfördelar och rätt kravbild genom hela produktlivscykeln
Initiera och förbereda produktbeslut
Genomföra omvärldsbevakning
Samarbeta med marknad, program, utveckling, inköp och produktion i samtliga faser
Resor inom Sverige förekommer, det kan förekomma internationella resor.
Vi söker en produktledare med energi och driv som är villig att lyssna på kunderna och förstå deras varierande behov. Du behöver ha förmåga att hitta kompromisser och styra så att behov och förväntningar stämmer överens med vad vi kan och vill leverera.
Produktledaren har ansvar för produkten under hela dess produktlivscykel och ska se till att produkten är attraktiv på marknaden och lönsam. Det gör att du behöver god strategisk förmåga och ett stort intresse för affärer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
