Produktkonsulent - område diabetes
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-20
Är du legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av diabetes och intresse för vårdutveckling? Som produktkonsulent har du en viktig roll i att säkerställa att rätt produkter når rätt patienter.
Du bidrar till en trygg och kvalitativ vård genom samarbete med vårdgivare, patienter och upphandlingsfunktioner i hela Västra Götalandsregionen. Välkommen med din ansökan senast 10 september.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som produktkonsulent bidrar du till att göra skillnad i människors vardag genom din känsla för behov och kvalitet. Du arbetar i nära samarbete med Läkemedelsnära produkter som distribuerar upphandlade förbrukningsprodukter till patienter som får sin vård och behandling i vardagsmiljö eller befinner sig inom slutenvård. Du arbetar även nära koncerninköp i frågor gällande upphandling. Du kommer huvudsakligen att ansvara för produktområde diabetes, men arbete och ansvar över andra produktgrupper- och områden kan förekomma i tjänsten. Du blir en del av ett team bestående av produktkonsulenter och trots olika produktområden samarbetar ni och arbetar nära i flera frågor.
Som produktkonsulent arbetar du bland annat med att:
Säkerställa så att produktsortiment motsvarar de behov av vård och behandling som finns
Kravställa och delta i upphandlingsarbete
Arbeta med utveckling och uppföljning av produktområdet
Delge vårdgivare och patienter information inom produktområdet
Hantera avvikelser och reklamationer
Genom omvärldsbevakning följa utvecklingen av marknad och vård inom produktområdet
Mer om tjänsten
Arbetet bedrivs i hela Västra Götalandsregionen vilket innebär att resor förekommer i tjänsten. Du kommer även arbeta med en chef och/eller kollegor på distans. Tjänstens placeringsort är i Skövde eller Göteborg.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har arbetat ett par år inom området diabetes. Har du även en vidareutbildning inom diabetes är det meriterande för tjänsten. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Dina datakunskaper är goda och du är van vid att lära dig samt arbeta i olika IT-system. Du har B-körkort och god körvana.
För att lyckas i tjänsten som produktkonsulent vill vi att du:
Bidrar till helheten med din kompetens och ditt engagemang
Har förmågan att analysera data och information
Är noggrann i ditt arbetssätt och en god organisatör
Arbetar bra självständigt såväl som i team
Är bekväm med att hålla i utbildningar och delge information i grupp
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som produktkonsulent erbjuds du även fina möjligheter till vidareutveckling i tjänsten. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för Västra Götalands invånare.
Din ansökan
I denna rekryteringsprocess önskar vi att du besvarar ett par urvalsfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Vi är intresserade av att ta del av på vilket sätt du har arbetat inom området diabetes samt vad som gör dig intresserad av tjänsten. Urval kommer påbörjas efter sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten som produktkonsulent är du varmt välkommen att kontakta oss. Frågor hanteras av Christina Hammar, Enhetschef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
